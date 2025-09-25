Πάτρα: Καρέ καρέ η δολοφονία της Γαρυφαλλιάς από τον 50χρονο σύντροφό της (Φωτογραφίες)

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν φωτογραφίες ντοκουμέντα από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα από τον 50χρονο σύντροφό της στις 3 Νοεμβρίου 2024.

Στις φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Live News του MEGA φαίνεται καρέ καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός της 41χρονης Γαρυφαλλιάς από τον 50χρονο σύντροφό της έξω από το ξενοδοχείο που είχε βρει στέγη μετά την επίθεση που είχε δεχθεί στο σπίτι της οικογένειας.

Τα χτυπήματα, από τα οποία δολοφονήθηκε η 41χρονη γυναίκα είναι σφοδρά, με τον δράστη να την χτυπάει στο κεφάλι, να την πιάνει από τα μαλλιά και να την αποτελειώνει.

Πάτρα: Το χρονικό της ανείπωτης τραγωδίας

Το ζευγάρι, συγκατοικούσε στην Πάτρα, με την 41χρονη γυναίκα μετά τα όσα βίωνε από τον 50χρονο σύντροφό της να παίρνει την απόφαση να εγκαταλείψει το σπίτι κλείνοντας δωμάτιο σε ξενοδοχείο.

Ο άνδρας έμαθε το όνομα του ξενοδοχείου και πήγε να τη βρει. Ανέβηκε στο δωμάτιο και μόλις κατέβηκε της έστησε καρτέρι και την ξυλοκόπησε. Στη συνέχεια άρχισε να τη χτυπάει βάναυσα στο κεφάλι και με κλωτσιές, ενώ η γυναίκα έπεσε με σφοδρότητα στο κράσπεδο και χτύπησε στο κεφάλι.

Αρχικά ο 50χρονος κάλεσε μόνος του το ΕΚΑΒ ισχυριζόμενος ότι βρήκε έτσι την πρώην σύντροφό του, πεσμένη, ωστόσο η αστυνομία δεν τον πίστεψε.

Τελικά, παρά τη νοσηλεία της η οικογένεια της Γαρυφαλλιάς λίγες ημέρες μετά τον ξυλοδαρμό της πήρε την απόφαση στις 12 Οκτωβρίου 2024 να δωρίσει τα όργανά της.