Πάτρα: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» για τον ανήλικο που κατήγγειλε τον πατέρα του για εκμετάλλευση

Το Χαμόγελο του Παιδιού με ανακοίνωση του στάθηκε στην υπόθεση με τον ανήλικο που κατήγγειλε τον πατέρα του για εκμετάλλευση στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, να θυμίσουμε ότι ο πατέρας συνελήφθη από τις Αρχές και είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση του ανήλικου παιδιού του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ένα 12χρονο αγόρι ζήτησε βοήθεια από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δίνοντας τέλος στον εφιάλτη του

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων https://www.npress.gr/greece/patra-12chronos-katingeile-ton-patera-tou-gia-ekmetallefsi-epi-dyo-chronia/, βάσει των οποίων 12χρονο παιδί κατήγγειλε τον πατέρα του για εκμετάλλευση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

15 Απριλίου 2026 η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 έλαβε κλήση από 12χρονο αγόρι, το οποίο ανέφερε ότι πουλάει λουλούδια κατόπιν «εντολής» από τον πατέρα του. Ανέφερε ότι όταν δεν το κάνει δέχεται σωματική και ψυχολογική βία και χρειάζεται βοήθεια να ξεφύγει. Μαζί με το παιδί βρισκόταν ενήλικη γυναίκα που το προέτρεψε να καλέσει.

Αφού ο Ψυχολόγος καθησύχασε τον 12χρονο και τον διαβεβαίωσε ότι θα γίνει ό,τι είναι εφικτό για να λάβει τη φροντίδα, την προστασία και την ασφάλεια που έχει ανάγκη, μιλώντας παράλληλα με την ενήλικη γυναίκα και ζητώντας της να παραμείνει με τον 12χρονο, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημέρωσε την Άμεση Δράση να σπεύσει στο σημείο που βρισκόταν το παιδί.

Το παιδί με ασφάλεια μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους.

Παράλληλα, ο πατέρας συνελήφθη, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση του ανήλικου παιδιού του.

Στην παρούσα φάση ο 12χρονος, και κατόπιν εισαγγελικής εντολής, παραμένει σε ασφαλές περιβάλλον με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τις αρμόδιες υπηρεσίες δίπλα του, εν αναμονή του επόμενου βήματος.

Μία και μόνο κλήση έδωσε τέλος στο μαρτύριο ενός παιδιού.