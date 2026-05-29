Αιματηρό επεισόδιο στον Εύοσμο: Προσήχθη ο 38χρονος πρώην γαμπρός του θύματος

Στην προσαγωγή του 38χρονου πρώην γαμπρού του 67χρονου που βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα σε διαμέρισμα στον Εύοσμο προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Thesspost.gr οι Αρχές εκτιμούν πως ήταν αυτός που φαίνεται να επιτέθηκε στον πρώην πεθερό του.

Ο 67χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», με τις πληροφορίες να εκτιμούν ότι τα τραύματα στο σώμα του 67χρονου προκλήθηκαν από μαχαίρι, με όλα τα σενάρια να εξετάζονται.