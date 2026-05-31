Γιώργος Αλκαίος: “Μετά την Eurovision ο κύκλος μου ολοκληρώθηκε”

Ο Γιώργος Αλκαίος αναφέρθηκε στην απόφαση του να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας μετά την εμφάνιση του στην Eurovision πριν από 16 χρόνια.

Ο γνωστός τραγουδιστής τα είπε όλα στη Ναταλία Γερμανού όταν και βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

«Μόλις γύρισα από την Eurovision, το 2010, θεώρησα ότι ο κύκλος αυτός που είχα κάνει μέχρι τότε, γιατί άρχιζε να αλλάζει όλο το σκηνικό μουσικά και κοινωνικά και πολιτικά και οικονομικά, σε όλα τα επίπεδα, ολοκληρώθηκε. Είπα ότι εγώ δεν την θέλω αυτή την κατάσταση στη ζωή μου», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο δημοφιλής τραγουδιστής.

«Ήθελα να ησυχάσω, να εξελιχθώ παράλληλα. Είχαμε χάσει και τη γιαγιά μου οπότε όλο το σόι ήταν στα τάρταρα, γιατί “έφυγε” η γυναίκα που κρατούσε όχι μόνο την οικογένεια και το στενό περιβάλλον. Μπήκα, λοιπόν, σε μια κατάσταση να σκεφτούμε όλοι ταυτόχρονα τι θα κάνουμε», πρόσθεσε ο Γιώργος Αλκαίος.

«Είπα ότι θα πάω και θα δω τι θα κάνω. Δεν έφυγα δηλαδή με την προοπτική να γυρίσω σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μου στοίχισε πάρα πολύ η απώλεια, όσο κι αν ήταν μεγάλη και την περιμέναμε, γιατί με μεγάλωσε η γιαγιά μου. Μπήκα σε μια κατάσταση και είπα ότι θα κάτσω στο νησί», συμπλήρωσε ο Γιώργος Αλκαίος.