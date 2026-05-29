Το προφίλ του Έλληνα που συνελήφθη στην Αγγλία για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν – Η διακριτική επιτήρηση από τις ιταλικές Αρχες

Στη σύλληψη ενός Έλληνα για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν προχώρησαν οι Αρχές της Αγγλίας όπως έγινε και επίσημα γνωστό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ο Ιωάννης Αϊδινίδης, είναι γεννημένος στην Τσάλκα της Γεωργίας το 1979, ενώ στην Ελλάδα ζούσε στην Ξάνθη μαζί με τη μητέρα και τον αδελφό του και δούλευε ως οικοδόμος και δεν είχε απασχολήσει τις διωκτικές αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν από χρόνια μετανάστευσε στη Γερμανία και έμενε στην πόλη Tutzing, έξω από το Μόναχο. Παράλληλα, σε βάρος του υπάρχει το μέτρο της διακριτικής επιτήρησης από τις αρχές της Ιταλίας καθώς εντοπίστηκε να κατοπτεύει εβραϊκό στόχο στη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με το Reuters, η αντιτρομοκρατική αστυνομία δήλωσε ότι ο Ιωάννης Αϊδινίδης, 46 ετών, ο οποίος διαμένει στο Μόναχο της Γερμανίας, συνελήφθη το Σάββατο 16 Μαΐου και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας της Βρετανίας.

Ο Αϊδινίδης αναμένεται να εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο του Γουέστμινστερ αργότερα την Παρασκευή. Η αστυνομία δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί πιστεύεται ότι σχετίζονται με το Ιράν και με τη στοχοποίηση ενός δημοσιογράφου του Iran International, ο οποίος εδρεύει στη Βρετανία και ασκεί κριτική στην κυβέρνηση της Τεχεράνης.

Οι αξιωματικοί δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κάποια ευρύτερη απειλή για το κοινό. «Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδιαίτερα σε εκείνους που εργάζονται σε περσικά μέσα ενημέρωσης», δήλωσε η Έλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνόμευσης στο Λονδίνο.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με διάφορους οργανισμούς και άτομα για να τους παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία τους, και αυτό περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άτομο και τον οργανισμό που συνδέεται με αυτήν την έρευνα.»