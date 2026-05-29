Θρίλερ στον Εύοσμο – Άνδρας εντοπίστηκε μαχαιρωμένος μετά από σοβαρό επεισόδιο
Συναγερμός στις Αρχές
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Παρασκευής 29/5 καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε μαχαιρωμένος μετά από σοβαρό επεισόδιο στον Εύοσμο.
Συγκεκριμένα, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε σύμφωνα με το Thesspost μαχαιρωμένος στην οδό Ολύμπου.
Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και αστυνομικές δυνάμεις, με το θύμα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις