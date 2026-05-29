Θρίλερ στον Εύοσμο – Άνδρας εντοπίστηκε μαχαιρωμένος μετά από σοβαρό επεισόδιο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Παρασκευής 29/5 καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε μαχαιρωμένος μετά από σοβαρό επεισόδιο στον Εύοσμο.

Συγκεκριμένα, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε σύμφωνα με το Thesspost μαχαιρωμένος στην οδό Ολύμπου.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και αστυνομικές δυνάμεις, με το θύμα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».