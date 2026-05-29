Τρόμος σε εμπορικό κέντρο με ανήλικο να πετάει πολυθρόνα 16 κιλών από όροφο – Σοκάρει το βίντεο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στο Λονδίνο καθώς ένας 16χρονος παραλίγο να σκοτώσει κόσμο πετώντας πολυθρόνα 16 κιλών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την DailyMail όλα συνέβησαν από τον τελευταίο όροφο του εμπορικού κέντρου Westfield, με τους πελάτες που ήταν στο σημείο να παρακολουθούν τον καναπέ να πέφτει στο έδαφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τρία μέλη του κοινού διακρίνονταν να πηδούν ελαφρώς προς τα εμπρός καθώς ο καναπές έπεφτε, κοιτάζοντας σοκαρισμένα πίσω του τον καναπέ που βρισκόταν λίγα μέτρα μακριά τους.

Ο έφηβος και ο 15χρονος φίλος του συνελήφθησαν λίγο αφότου ένα βίντεο του περιστατικού με τη λεζάντα «σε καμία περίπτωση φίλε παραλίγο να σκοτώσεις κάποιον» έγινε viral στο διαδίκτυο. Ο 15χρονος ομολόγησε την πρόκληση ζημιάς στην πολυθρόνα αξίας 500 λιρών, καθώς και την ενοχή του για πρόκληση δημόσιας όχλησης από αμέλεια.

Του επιβλήθηκε εντολή παραπομπής 12 μηνών, τρίμηνη απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόρτα του και πρόστιμο 426 λιρών από το Δικαστήριο Ανηλίκων του Στράτφορντ στις 20 Μαΐου.

Εν τω μεταξύ, ο 16χρονος νεαρός, ο οποίος πέταξε την καρέκλα, παραδέχτηκε επίσης ότι προκάλεσε απερίσκεπτα δημόσια όχληση και εγκληματική ζημιά.

Του επιβλήθηκε οκτάμηνη εντολή κράτησης και εκπαίδευσης από το ίδιο δικαστήριο στις 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της επιβολής της ποινής του, ακούστηκε ότι ο 15χρονος δράστης είχε λάβει αντικοινωνική ειδοποίηση επειδή πετούσε «βότσαλα και πέτρες» από το ίδιο μπαλκόνι.