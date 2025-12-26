Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πάτρα: Δύο ανήλικοι στο νοσοκομείο έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

Ανήμερα των Χριστουγέννων

Δύο ανήλικοι, ηλικίας 14 και 16 χρόνων αντίστοιχα, διακομίστηκαν το βράδυ των Χριστουγέννων σε κατάσταση μέθης, σε νοσοκομεία της Πάτρας, ενώ συνελήφθησαν από την Αστυνομία, ο πατέρας του 14χρονου και η μητέρα του 16χρονου.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, ο 14χρονος βρισκόμενος σε οικισμό του Δήμου Δυτικής Αχαΐας κατανάλωσε αλκοόλ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Όμως, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, προκειμένου να υποβληθεί σε περεταίρω ιατρικές εξετάσεις.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο 16χρονος μεταφέρθηκε και αυτός στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, σε κατάσταση μέθης, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο «’Αγιος Ανδρέας», της Πάτρας.

