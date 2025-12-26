Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης καταστήματος στου Ψυρρή

Νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο Βούλας

DEBATER NEWSROOM

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 16χρονη το βράδυ των Χριστουγέννων (25/12) μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στου Ψυρρή.

Ειδικότερα, λίγη ώρα μετά τις 12:00 το βράδυ η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ, ωστόσο δεν νοσηλεύτηκε. 

Λίγο αργότερα, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες στον 30χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος στο οποίο κατανάλωσε αλκοόλ η 16χρονη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
