Στο νοσοκομείο 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης καταστήματος στου Ψυρρή

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 16χρονη το βράδυ των Χριστουγέννων (25/12) μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στου Ψυρρή.

Ειδικότερα, λίγη ώρα μετά τις 12:00 το βράδυ η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ, ωστόσο δεν νοσηλεύτηκε.

Λίγο αργότερα, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες στον 30χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος στο οποίο κατανάλωσε αλκοόλ η 16χρονη.