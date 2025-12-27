Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο και τραυμάτισε εργαζόμενο καθαριότητας (Εικόνες)

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

DEBATER NEWSROOM

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 08.00 του Σαββάτου (27.12) στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, όλα έγιναν στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Φαβιέρου, όταν ένα αυτοκίνητο «καρφώθηκε» πάνω σε ένα προσωρινά σταθμευμένο απορριμματοφόρο και χτυπώντας έναν εργαζόμενο καθαριότητας.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, έχοντας ευτυχώς τραυματιστεί ελαφρά. Η οδός Κορίνθου παρέμενε κλειστή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επί τόπου βρέθηκε και η Τροχαία για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

