Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 50χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του – Βρέθηκε νεκρός με τραύμα από μαχαίρι

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός με τραύμα στην κοιλιά

Πάτρα: 50χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του – Βρέθηκε νεκρός με τραύμα από μαχαίρι
DEBATER NEWSROOM

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην Πάτρα, όταν ένας 50χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του.

Είχε προηγηθεί σύμφωνα με το Tempo24.news τηλεφώνημα της συζύγου του στην Αστυνομία την οποία ενημέρωσε πως στο τελευταίο τηλεφώνημά του είχε απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει, ενώ τα ίχνη του είχαν χαθεί από την Παρασκευή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο διαμέρισμα διαπίστωσαν πως η πόρτα ήταν κλειδωμένη και για να ανοίξει χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός με τραύμα στην κοιλιά και δίπλα του ένα κουζινομάχαιρο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ