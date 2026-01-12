Πάτρα: 50χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του – Βρέθηκε νεκρός με τραύμα από μαχαίρι

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην Πάτρα, όταν ένας 50χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του.

Είχε προηγηθεί σύμφωνα με το Tempo24.news τηλεφώνημα της συζύγου του στην Αστυνομία την οποία ενημέρωσε πως στο τελευταίο τηλεφώνημά του είχε απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει, ενώ τα ίχνη του είχαν χαθεί από την Παρασκευή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο διαμέρισμα διαπίστωσαν πως η πόρτα ήταν κλειδωμένη και για να ανοίξει χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός με τραύμα στην κοιλιά και δίπλα του ένα κουζινομάχαιρο.