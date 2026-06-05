Ντένις Σρέντερ για τα “πράσινα” σενάρια: “Μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός αλλά…”

Την καριέρα στο NBA θέλει να συνεχίσει ο Ντένις Σρέντερ όπως γνωστοποίησε σε σχόλιο του στα social media απαντώντας σε ένα οπαδό που αναφέρθηκε στα σενάρια που τον συνδέουν με τον Παναθηναϊκό.

Ένας χρήστης μέσω ενός reel τόνισε πως ο Σρέντερ αποτελεί στόχο των πρασίνων και τάγκαρε τον παίκτη των Καβς, ο οποίος δεν άργησε να απαντήσει. Ο Γερμανός σταρ απάντησε σε σενάριο που τον συνέδεε με τον Παναθηναϊκό, αποκλείοντας το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.

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«Ποτέ μην λες «ποτέ», αλλά στην πραγματικότητα ποτέ! Με όλο το σεβασμό προς τον Παναθηναϊκό… φοβερός σύλλογος», έγραψε ο Σρέντερ που έχει σαρώσει τα πάντα με την Γερμανία τα τελευταία χρόνια.