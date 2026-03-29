Πάτρα: 15χρονη στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

Στην Πάτρα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνέλαβαν δύο άνδρες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι – υπεύθυνος και ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – φέρονται να επέτρεψαν την πώληση και κατανάλωση αλκοόλ σε 15χρονη, η οποία εντοπίστηκε σε κατάσταση μέθης σε πεζόδρομο και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας της ανήλικης για έκθεση. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών για τα περαιτέρω.