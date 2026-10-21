Πάρος: «Θαύμα» για την 21χρονη μετά την περιπέτεια με το ναρκωτικό “GHB” – Αποσωληνώθηκε και έχει επαφή με το περιβάλλον

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας της 21χρονης από την Πάρο, η οποία μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση έπειτα από λήψη ουσιών. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, η νεαρή γυναίκα έχει πλέον αποσωληνωθεί, ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα, επικοινωνεί με το περιβάλλον και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί αισιοδοξία, καθώς η κατάσταση της 21χρονης ήταν εξαιρετικά κρίσιμη όταν μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

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Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι υγειονομικοί που την αντιμετώπισαν στο νησί περιέγραφαν την κατάστασή της ως προθανάτια, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα της περιπέτειας που πέρασε.

Καθοριστική υπήρξε η παρέμβαση των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, τόσο στην Πάρο όσο και στο Τζάνειο, όπου η νεαρή γυναίκα νοσηλεύτηκε διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Πλέον, η 21χρονη έχει καταφέρει να ξεπεράσει την αρχική, εξαιρετικά κρίσιμη φάση, με την αποσωλήνωσή της να αποτελεί σημαντικό βήμα στην πορεία της ανάρρωσής της.

Από την προθανάτια κατάσταση στην αποσωλήνωση – Η καθοριστική παρέμβαση των γιατρών

Η περιπέτεια της 21χρονης ξεκίνησε στην Πάρο, όπου παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση της υγείας της μετά από λήψη ουσιών.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού σε εξαιρετικά βαριά κατάσταση, με τους γιατρούς να καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα ιδιαίτερα επείγον περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η κλινική εικόνα της ήταν τόσο σοβαρή ώστε χαρακτηριζόταν προθανάτια.

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Ακολούθησε η διακομιδή της στην Αθήνα και η εισαγωγή της στη ΜΕΘ του Τζανείου Νοσοκομείου, όπου νοσηλεύτηκε διασωληνωμένη.

Η κινητοποίηση των υγειονομικών, από το Κέντρο Υγείας Πάρου μέχρι το νοσοκομείο του Πειραιά, αποδείχθηκε καθοριστική για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

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Σήμερα, η εικόνα της υγείας της είναι αισθητά βελτιωμένη: έχει αποσωληνωθεί, ανταποκρίνεται και επικοινωνεί με το περιβάλλον, ενώ η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική είδηση, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η νοσηλεία ή η αποκατάστασή της.

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Η κατάθεση της 21χρονης αναμένεται να δώσει απαντήσεις

Η βελτίωση της υγείας της νεαρής γυναίκας αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την αστυνομική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, η 21χρονη αναμένεται να δώσει κατάθεση όταν η κατάσταση της υγείας της το επιτρέψει.

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Η μαρτυρία της θεωρείται σημαντική, καθώς θα μπορούσε να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη πριν από την κατάρρευσή της, ποια ουσία κατανάλωσε και υπό ποιες συνθήκες.

Κρίσιμο είναι επίσης να εξακριβωθεί εάν γνώριζε τι ακριβώς της δόθηκε και εάν είχε ενημερωθεί για τη φύση και τις πιθανές επιδράσεις της ουσίας.

Οι Αρχές αναμένεται να αξιολογήσουν την κατάθεσή της σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης και τα αποτελέσματα των σχετικών εξετάσεων.

Η συνάντηση στην Πάρο και η ουσία που φέρεται να κατανάλωσε

Όπως είχε αποκαλύψει το DEBATER σε προηγούμενο ρεπορτάζ για τις συνθήκες του περιστατικού, η 21χρονη βρισκόταν μαζί με έναν φίλο της και ένα ακόμη ζευγάρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές, οι τέσσερις είχαν συναντηθεί με την προοπτική ερωτικής συνεύρεσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φίλος της φέρεται να της έδωσε μια ουσία, την οποία παρουσίασε ως μέσο ενίσχυσης της ερωτικής διάθεσης.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι η νεαρή γυναίκα είχε κάνει νωρίτερα χρήση κάνναβης.

Λίγο αργότερα, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε δραματικά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επείγουσα ιατρική αντιμετώπιση.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η 21χρονη κατανάλωσε την ουσία παραμένουν αντικείμενο διερεύνησης.

Το γ-υδροξυβουτυρικό οξύ (GHB) και η αναφορά στο «χάπι του βιασμού»

Μια ιδιαίτερα σημαντική πληροφορία που προέκυψε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης αφορά την ταυτότητα της ουσίας που φέρεται να κατανάλωσε η 21χρονη.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει γιατρός που συμμετείχε στη διασωλήνωσή της, πρόκειται για γ-υδροξυβουτυρικό οξύ (GHB), μια ισχυρή κατασταλτική ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Το GHB είναι γνωστό διεθνώς και με την ονομασία «Liquid Ecstasy» ή «υγρό έκσταση», ενώ έχει συνδεθεί με περιστατικά χημικής υποταγής και σεξουαλικής κακοποίησης.

Πρόκειται για μία από τις ουσίες που περιλαμβάνονται στη γενικότερη κατηγορία των λεγόμενων «date rape drugs», δηλαδή ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξασθένηση της αντίστασης ενός ατόμου.

Η λήψη του μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, υπνηλία, απώλεια μνήμης, απώλεια συνείδησης, αναπνευστική καταστολή και, σε σοβαρές περιπτώσεις, κώμα.

Ιδιαίτερα επικίνδυνος θεωρείται ο συνδυασμός του με αλκοόλ ή άλλες κατασταλτικές ουσίες.

Ωστόσο, η αναφορά στο GHB αποτελεί μέχρι στιγμής ισχυρισμό που αποδίδεται στον συγκεκριμένο γιατρό και όχι επιβεβαιωμένο τοξικολογικό αποτέλεσμα που έχει δημοσιοποιηθεί.

Επιπλέον, η πιθανή παρουσία της ουσίας δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι υπήρξε σεξουαλική επίθεση ή χορήγηση χωρίς συναίνεση.

Η σύλληψη του φίλου της και η αστυνομική έρευνα

Στο πλαίσιο της υπόθεσης έχει συλληφθεί ένας φίλος της 21χρονης, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η νεαρή γυναίκα κατανάλωσε την ουσία.

Όπως είχε μεταδώσει το DEBATER από τις πρώτες ώρες της νοσηλείας της, η 21χρονη είχε μεταφερθεί διασωληνωμένη στο Τζάνειο, με την κατάστασή της να προκαλεί έντονη ανησυχία.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην προέλευση της ουσίας, στις συνθήκες λήψης της και στις μαρτυρίες των προσώπων που βρίσκονταν μαζί της.

Η αναμενόμενη κατάθεση της ίδιας ενδέχεται να αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο για την ανασύνθεση των γεγονότων.

Μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διερεύνησης, δεν μπορεί να προδικάζεται η ευθύνη οποιουδήποτε εμπλεκόμενου προσώπου.

Η επόμενη ημέρα για την 21χρονη

Το σημαντικότερο νέο είναι ότι η 21χρονη, η οποία έφτασε στο Κέντρο Υγείας Πάρου σε κατάσταση που περιγράφεται ως προθανάτια, έχει πλέον αποσωληνωθεί και παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση.

Η επικοινωνία της με το περιβάλλον και η σταθεροποίηση της κατάστασής της δημιουργούν αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της.

Παράλληλα, η κατάθεσή της, όταν οι γιατροί κρίνουν ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί, αναμένεται να συμβάλει στη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Η υπόθεση έχει επομένως δύο κρίσιμες πτυχές: την αποκατάσταση της υγείας της νεαρής γυναίκας και την εξακρίβωση των πραγματικών συνθηκών που οδήγησαν στη σοβαρή περιπέτειά της.