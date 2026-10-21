Πάρος: Νέα αποκάλυψη για την 21χρονη που νοσηλεύεται σε κώμα – «Γ-υδροξυβουτυρικό οξύ η ουσία που έλαβε», λέει ο γιατρός

Νέα, ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση αποκτά η υπόθεση της 21χρονης από την Πάρο, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Τζανείου Νοσοκομείου, μετά από λήψη ουσιών. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει γιατρός που συμμετείχε στη διασωλήνωσή της, η ουσία που φέρεται να έλαβε η νεαρή γυναίκα είναι το γ-υδροξυβουτυρικό οξύ (GHB), το οποίο έχει συνδεθεί διεθνώς με περιστατικά χημικής υποταγής και σεξουαλικής κακοποίησης.

Η πληροφορία αυτή δημιουργεί νέα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 21χρονη κατανάλωσε την ουσία, αλλά και για το τι ακριβώς προηγήθηκε της κατάρρευσής της.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί επίσημο τοξικολογικό αποτέλεσμα που να επιβεβαιώνει την παρουσία GHB στον οργανισμό της. Επομένως, ο συγκεκριμένος ισχυρισμός αποδίδεται στον γιατρό και δεν μπορεί ακόμη να παρουσιαστεί ως εργαστηριακά εξακριβωμένο εύρημα.

Τι είναι το GHB και γιατί αποκαλείται «χάπι του βιασμού»

Το γ-υδροξυβουτυρικό οξύ, γνωστό διεθνώς ως GHB (gamma-hydroxybutyric acid), είναι ουσία που δρα ως κατασταλτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Η λήψη του μπορεί να προκαλέσει έντονη υπνηλία, σύγχυση, απώλεια μνήμης, μειωμένο επίπεδο συνείδησης και, σε σοβαρές περιπτώσεις, αναπνευστική καταστολή και κώμα.

Το GHB έχει συνδεθεί με περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, επειδή μπορεί να περιορίσει την ικανότητα ενός ατόμου να αντιδράσει ή να θυμάται γεγονότα.

Για τον λόγο αυτό αναφέρεται συχνά ως μία από τις ουσίες που σχετίζονται με το λεγόμενο «χάπι του βιασμού», αν και ο όρος είναι γενικός και δεν αφορά αποκλειστικά το GHB, το οποίο δεν κυκλοφορεί απαραίτητα σε μορφή χαπιού.

Η πιθανή παρουσία της ουσίας δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι υπήρξε σεξουαλική επίθεση ή ότι χορηγήθηκε εν αγνοία της 21χρονης. Αυτά είναι διαφορετικά ζητήματα, τα οποία απαιτούν ανεξάρτητη διερεύνηση.

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Η 21χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Τζάνειο

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση από την Πάρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο τα ξημερώματα της Τετάρτης (21/10).

Όπως μετέδωσε από το πρωί το DEBATER, η 21χρονη διακομίστηκε σε κωματώδη κατάσταση και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

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Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε αναφερθεί από τις πρώτες ώρες στο ενδεχόμενο λήψης ουσίας που συνδέεται με τα λεγόμενα «χάπια του βιασμού».

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει το κρισιμότερο ζήτημα, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

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Τι είχε προηγηθεί – Η συνάντηση με δεύτερο ζευγάρι

Σύμφωνα με προηγούμενο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του DEBATER, η 21χρονη βρισκόταν μαζί με έναν φίλο της και ένα ακόμη ζευγάρι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι τέσσερις είχαν συναντηθεί με την προοπτική ερωτικής συνεύρεσης.

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Ο φίλος της φέρεται να της έδωσε ουσία η οποία παρουσιάστηκε ως μέσο ενίσχυσης της ερωτικής διάθεσης.

Παράλληλα, ο ίδιος υποστήριξε ότι η νεαρή γυναίκα είχε κάνει νωρίτερα χρήση κάνναβης.

Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν μέρος της διερεύνησης των συνθηκών του περιστατικού και δεν αποδεικνύουν ότι η 21χρονη γνώριζε τη χημική ταυτότητα ή τις επιδράσεις της ουσίας που φέρεται να έλαβε.

Συνελήφθη φίλος της 21χρονης – Τα κρίσιμα ερωτήματα

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας φίλος της 21χρονης, στο πλαίσιο της διερεύνησης παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν ποια ουσία καταναλώθηκε, πώς βρέθηκε στην κατοχή των εμπλεκομένων και κάτω από ποιες συνθήκες χορηγήθηκε ή ελήφθη.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα τοξικολογικά ευρήματα, τα οποία θα μπορούσαν να προσδιορίσουν την ουσία ή τις ουσίες που υπήρχαν στον οργανισμό της νεαρής γυναίκας.

Παράλληλα, κρίσιμο είναι να εξακριβωθεί εάν η 21χρονη γνώριζε τι λάμβανε και εάν είχε συναινέσει στη λήψη του.

Η διερεύνηση αυτών των ερωτημάτων δεν προδικάζει την τέλεση άλλου αδικήματος πέραν εκείνων που εξετάζονται ήδη από τις Αρχές.

Η επικινδυνότητα της ουσίας και η σημασία των τοξικολογικών εξετάσεων

Το GHB μπορεί να προκαλέσει σοβαρή καταστολή, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με αλκοόλ ή άλλες ουσίες που επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Σε περιπτώσεις βαριάς δηλητηρίασης, η υποστήριξη της αναπνοής και η εντατική παρακολούθηση μπορεί να είναι απαραίτητες.

Η ουσία απομακρύνεται σχετικά γρήγορα από τον οργανισμό, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει την ανίχνευσή της όταν οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με καθυστέρηση.

Ωστόσο, μόνο τα κατάλληλα εργαστηριακά αποτελέσματα και η συνολική ιατρική αξιολόγηση μπορούν να τεκμηριώσουν την αιτία της κατάστασης της 21χρονης.

Η νέα πληροφορία που αποδίδεται στον γιατρό που συμμετείχε στη διασωλήνωσή της στρέφει την προσοχή στο ενδεχόμενο λήψης GHB, χωρίς ακόμη να δίνει οριστική απάντηση για τις συνθήκες του περιστατικού.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με την πορεία της υγείας της 21χρονης και τα αποτελέσματα των ερευνών να βρίσκονται στο επίκεντρο.