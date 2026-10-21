Επίθεση σε ρεπόρτερ του OPEN έξω από το Τζάνειο – «Δέχτηκε σφαλιάρες και χυδαίους χαρακτηρισμούς»

Σοβαρή καταγγελία για επίθεση σε βάρος της δημοσιογράφου Μαρίνας Σκέντο έξω από το Τζάνειο Νοσοκομείο έρχεται στο φως της δημοσιότητας, την ώρα που η ρεπόρτερ του OPEN κάλυπτε την υπόθεση της 21χρονης από την Πάρο, η οποία μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση μετά από πιθανή λήψη ουσιών.

Σύμφωνα με όσα δημοσίευσε ο δημοσιογράφος Νάσος Γουμενίδης στο NassosBlog, η Μαρίνα Σκέντο φέρεται να δέχτηκε σωματική και λεκτική επίθεση από τη μητέρα της 21χρονης.

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Ο ίδιος αναφέρει ότι η ρεπόρτερ είχε μεταβεί στο νοσοκομείο με τηλεοπτικό συνεργείο για τις ανάγκες της εκπομπής «Ρεπορτάζ ΤΩΡΑ» του OPEN και είχε πραγματοποιήσει ζωντανές συνδέσεις.

«Δέχτηκε σφαλιάρες και χυδαίους χαρακτηρισμούς»

Όπως περιγράφει ο Νάσος Γουμενίδης, η δημοσιογράφος δεν αποχώρησε από το σημείο μετά την πρώτη ζωντανή σύνδεση, αλλά συνέχισε να συγκεντρώνει πληροφορίες για την υπόθεση.

Κατά το δημοσίευμα, η Μαρίνα Σκέντο συνομίλησε με συγγενείς της 21χρονης και επανήλθε στον τηλεοπτικό αέρα, μεταφέροντας τις πληροφορίες που είχε συλλέξει.

Η καταγγελλόμενη επίθεση φέρεται να σημειώθηκε μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής σύνδεσης.

«Σύμφωνα με όσα μου μεταφέρθηκαν, δέχτηκε σφαλιάρες και χυδαίους χαρακτηρισμούς από τη μητέρα της νεαρής γυναίκας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

Προς το παρόν, τα περιστατικά περιγράφονται με βάση τη συγκεκριμένη καταγγελία, χωρίς να έχει γίνει γνωστή επίσημη τοποθέτηση της μητέρας της 21χρονης.

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Νάσος Γουμενίδης: «Η βία δεν δικαιολογείται»

Ο Νάσος Γουμενίδης, ο οποίος συνεργάζεται με τη Μαρίνα Σκέντο στην εκπομπή «Ρεπορτάζ ΤΩΡΑ», εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στη δημοσιογράφο.

Αναγνώρισε την αγωνία που βιώνει μια οικογένεια όταν ένα αγαπημένο της πρόσωπο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει πράξεις βίας.

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«Καταλαβαίνω τον πόνο μιας μάνας. Δεν μπορώ, όμως, να δεχτώ ότι ο πόνος δίνει σε οποιονδήποτε το δικαίωμα να σηκώνει χέρι», σημείωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αφήσει το περιστατικό χωρίς συνέχεια, προαναγγέλλοντας περισσότερες πληροφορίες στην εκπομπή «Ρεπορτάζ ΤΩΡΑ» του OPEN την Πέμπτη (22/10), στις 14:20.

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Η υπόθεση της 21χρονης από την Πάρο

Το περιστατικό σημειώθηκε στο περιθώριο της δημοσιογραφικής κάλυψης της σοβαρής περιπέτειας υγείας της 21χρονης από την Πάρο.

Όπως είχε μεταδώσει το DEBATER, η νεαρή γυναίκα διακομίστηκε στο Τζάνειο σε κωματώδη κατάσταση, έπειτα από πιθανή λήψη ουσιών.

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Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το ενδεχόμενο να κατανάλωσε γ-υδροξυβουτυρικό οξύ (GHB), ουσία που έχει συνδεθεί με περιστατικά χημικής υποταγής και είναι γνωστή ως μία από τις ουσίες του λεγόμενου «χαπιού του βιασμού».

Περισσότερες πληροφορίες για την ουσία και τις συνθήκες του περιστατικού περιλαμβάνονται σε προηγούμενο ρεπορτάζ του DEBATER.

Σύμφωνα με νεότερες αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, η 21χρονη έχει πλέον αποσωληνωθεί, επικοινωνεί με το περιβάλλον και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Η κατάθεσή της αναμένεται όταν η κατάσταση της υγείας της το επιτρέψει.

Η δημοσιογραφική κάλυψη και τα όρια της έντασης

Η καταγγελία για την επίθεση στη Μαρίνα Σκέντο αναδεικνύει τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δημοσιογράφοι κατά την κάλυψη ευαίσθητων υποθέσεων.

Η αγωνία των συγγενών ενός ασθενούς είναι απολύτως κατανοητή, ιδιαίτερα όταν η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη. Ωστόσο, η σωματική βία δεν μπορεί να αποτελεί αποδεκτή αντίδραση απέναντι σε εργαζόμενο που ασκεί το επάγγελμά του.

Την ίδια στιγμή, η κάλυψη τέτοιων περιστατικών απαιτεί σεβασμό στην ιδιωτικότητα των ασθενών και των οικογενειών τους.

Η καταγγελία αναμένεται να απασχολήσει την εκπομπή του OPEN, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί εάν έχει υποβληθεί σχετική μήνυση.

Πηγή καταγγελίας: NassosBlog – Νάσος Γουμενίδης