Κολωνός: Φωτογραφίες-ντοκουμέντο του DEBATER από την πολυκατοικία της έκρηξης – Συντρίμμια και μαύρα σημάδια παντού

Αποκαλυπτικές εικόνες από το εσωτερικό και την είσοδο της πολυκατοικίας στον Κολωνό, όπου σημειώθηκε η έκρηξη με τους τέσσερις τραυματίες, παρουσιάζει το DEBATER. Οι αποκλειστικές φωτογραφίες αποτυπώνουν τα σημάδια που άφησε το περιστατικό της Τετάρτης (21/10), με θραύσματα και υπολείμματα υλικών διάσπαρτα στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου.

Οι εικόνες προέρχονται από την πολυκατοικία επί της οδού Πλάτωνος, όπου δύο αστυνομικοί είχαν μεταβεί έπειτα από τηλεφωνική κλήση για τον εντοπισμό σακούλας που φέρεται να περιείχε ναρκωτικές ουσίες και μία ζυγαριά.

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Κατά τη διάρκεια του ελέγχου σημειώθηκε έκρηξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες.

Όπως αποκάλυψε νωρίτερα το DEBATER, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο παγίδας σε βάρος αστυνομικών, ενώ ερευνώνται πληροφορίες για εκρηκτικό μηχανισμό χαμηλής ισχύος.

Αποκλειστικές φωτογραφίες: Η εικόνα μέσα στην πολυκατοικία

Στην πρώτη φωτογραφία του DEBATER καταγράφεται ο εσωτερικός χώρος του κλιμακοστασίου, όπου το μαρμάρινο δάπεδο και τα σκαλοπάτια είναι καλυμμένα με σκουρόχρωμα υπολείμματα και διάσπαρτα μικρά θραύσματα.

Στο βάθος διακρίνονται η σκάλα, μεταλλικά κιγκλιδώματα και ένα παράθυρο, ενώ στη δεξιά πλευρά βρίσκεται ένα μικρό πράσινο έπιπλο, δίπλα στο οποίο υπάρχουν επίσης ίχνη και υπολείμματα.

Οι επιφάνειες εμφανίζουν εκτεταμένα μαύρα σημάδια, αποτυπώνοντας την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο μετά το συμβάν.

Η εικόνα του εσωτερικού είναι ενδεικτική της έντασης του περιστατικού, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εξαχθεί μόνο από τη φωτογραφία ασφαλές συμπέρασμα για την ακριβή θέση ή την ισχύ του εκρηκτικού μηχανισμού.

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Θραύσματα και σπασμένα υλικά στην είσοδο

Η δεύτερη αποκλειστική φωτογραφία αποτυπώνει την εξωτερική είσοδο της πολυκατοικίας.

Στο πεζοδρόμιο, μπροστά από τα μαρμάρινα σκαλοπάτια, διακρίνονται πολυάριθμα σπασμένα κομμάτια δομικών υλικών, ενώ υπάρχουν ίχνη και στις επιφάνειες γύρω από την είσοδο.

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Η γυάλινη πόρτα εμφανίζεται ανοιχτή και στο εσωτερικό διακρίνεται το κλιμακοστάσιο του κτιρίου.

Η εικόνα συμπληρώνει το οπτικό υλικό από το εσωτερικό, καταγράφοντας τις υλικές συνέπειες του περιστατικού στους κοινόχρηστους χώρους.

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Το τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση και η έκρηξη

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, στις 14:32 της Τετάρτης πολίτης κάλεσε την Άμεση Δράση και δήλωσε ότι ήταν διαχειριστής πολυκατοικίας στην οδό Πλάτωνος.

Ο άνδρας ανέφερε ότι είχε εντοπίσει σε κοινόχρηστο χώρο μία σακούλα που περιείχε βάζο με ναρκωτικές ουσίες και μία ζυγαριά.

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Στο σημείο μετέβησαν δύο αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία ασφαλείας, τους οποίους περίμεναν ο καλών και ένας ακόμη ένοικος.

Οι δύο πολίτες υπέδειξαν στους αστυνομικούς τη σακούλα, η οποία βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο του ημιωρόφου.

Περίπου στις 15:30, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, σημειώθηκε η έκρηξη.

Από αυτή τραυματίστηκαν και τα τέσσερα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο.

Στο «ελληνικό FBI» η έρευνα για την έκρηξη

Η υπόθεση έχει περάσει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή και ως «ελληνικό FBI».

Όπως έγραψε το DEBATER για την ανάληψη της έρευνας από το «ελληνικό FBI», η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει αναλάβει την προανάκριση, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛΑΣ.

Στο σημείο μετέβησαν επίσης κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες της έκρηξης και διερευνούν εάν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια με στόχο αστυνομικούς.

Παράλληλα, αξιολογούνται πληροφορίες για τον τρόπο ενεργοποίησης του μηχανισμού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα συγκεκριμένο κίνητρο ή ταυτότητα δράστη.

Εκτός κινδύνου οι τέσσερις τραυματίες

Σύμφωνα με την ενημέρωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, οι τέσσερις τραυματίες βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Δύο πολίτες και μία αστυνομικός μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό με ελαφρά τραύματα από θραύσματα στο πρόσωπο και στο σώμα.

Ο δεύτερος αστυνομικός διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, επίσης με τραύματα από θραύσματα, και σύμφωνα με την ενημέρωση αναμένεται να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Οι αποκλειστικές φωτογραφίες του DEBATER καταγράφουν την κατάσταση που άφησε πίσω της η έκρηξη, την ώρα που οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί ποιος βρισκόταν πίσω από τον μηχανισμό και υπό ποιες συνθήκες ενεργοποιήθηκε.