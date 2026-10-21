Κολωνός: Πώς ένα τηλεφώνημα για ναρκωτικά κατέληξε σε έκρηξη – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10) σε πολυκατοικία στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, στον Κολωνό, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένα σακίδιο που φέρεται να περιείχε ναρκωτικές ουσίες, ζυγαριά ακριβείας και εκρηκτικό μηχανισμό.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει κινητοποίηση στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο το σακίδιο να είχε τοποθετηθεί σκόπιμα ως παγίδα.

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Οι αστυνομικοί είχαν μεταβεί στο σημείο ύστερα από ενημέρωση για την ύπαρξη ύποπτου αντικειμένου που φέρεται να σχετιζόταν με ναρκωτικές ουσίες.

Το τηλεφώνημα του διαχειριστή και το σακίδιο με τα ναρκωτικά

Σύμφωνα με τις νεότερες δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ήταν εκείνος που ειδοποίησε την Αστυνομία, αφού εντόπισε ένα σακίδιο στον ισόγειο χώρο, εξωτερικά του κτιρίου και κοντά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ο ίδιος φέρεται να άνοιξε το σακίδιο και να διαπίστωσε ότι στο εσωτερικό του υπήρχαν ουσίες που έμοιαζαν με ναρκωτικά, καθώς και μία ζυγαριά.

Μετά την ενημέρωση, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής για να ελέγξουν το περιεχόμενό του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν ένας από τους αστυνομικούς άρχισε να περιεργάζεται το σακίδιο, σημειώθηκε η έκρηξη.

Πώς σημειώθηκε η έκρηξη – Το ενδεχόμενο παγιδευμένου μηχανισμού

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάτω από τα αντικείμενα που βρίσκονταν μέσα στο σακίδιο ενδέχεται να είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός.

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Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, προκαλώντας τον τραυματισμό όσων βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση.

Οι Αρχές διερευνούν εάν ο μηχανισμός ενεργοποιήθηκε από κάποια κίνηση κατά το άνοιγμα ή την εξέταση του σακιδίου.

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Το βασικό ερώτημα είναι εάν πρόκειται για σκόπιμα παγιδευμένο αντικείμενο, το οποίο είχε τοποθετηθεί με στόχο να προκαλέσει τραυματισμούς.

Προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ποιος τοποθέτησε το σακίδιο στο σημείο ούτε ποιος ήταν ο επιδιωκόμενος στόχος.

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Δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες τραυματίες – Η κατάσταση της υγείας τους

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα: δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες, μεταξύ των οποίων και ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.

Ένας αστυνομικός διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, καθώς φέρει σοβαρότερα τραύματα από θραύσματα.

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Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, χωρίς να αναφέρεται ότι διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Οι υπόλοιποι τρεις τραυματίες, μία αστυνομικός και δύο πολίτες, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Οι τραυματισμοί τους χαρακτηρίζονται ελαφρύτεροι, με αναφορές για τραύματα από θραύσματα στο πρόσωπο και στο σώμα.

Οι έρευνες στρέφονται και στον ποινικό χώρο

Οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώνονται πλέον στην προέλευση του σακιδίου, στο περιεχόμενό του και στον τρόπο ενεργοποίησης του εκρηκτικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το CNN Greece, εξετάζεται και η πιθανότητα η υπόθεση να συνδέεται με δραστηριότητες του ποινικού χώρου.

Το γεγονός ότι στο σακίδιο φέρεται να υπήρχαν ναρκωτικές ουσίες και ζυγαριά αποτελεί ένα από τα στοιχεία που αξιολογούνται.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες το αντικείμενο βρέθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η έκρηξη συνδέεται με συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια ή εάν ο μηχανισμός προοριζόταν για άλλο πρόσωπο.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 18 πυροσβέστες και έξι οχήματα.

Παρά την ισχυρή έκρηξη, δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κτίριο.

Υπενθυμίζεται ότι το DEBATER είχε μεταδώσει από νωρίς την είδηση για την έκρηξη σε κτίριο στην Ακαδημία Πλάτωνος, με τις νεότερες πληροφορίες να αποκαλύπτουν πλέον τις συνθήκες που προηγήθηκαν και τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.