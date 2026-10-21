Πάρος: Ουσία που ανεβάζει τη λίμπιντο κατανάλωσε η 21χρονη – Είχε κάνει χρήση χασίς νωρίτερα

Σοκ προκαλεί το νέο περιστατικό κατανάλωσης ναρκωτικών από νεαρή, αυτή τη φορά στην Πάρο όπου μια 21χρονη μεταφέρθηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Τζάνειο, μετά από χρήση ουσιών.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, ενώ έχει συλληφθεί ένας φίλος της, ο οποίος ανακρίθηκε.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η κοπέλα μαζί με τον φίλο της βρίσκονταν μαζί με ένα άλλο ζευγάρι, με το οποίο θα ερωτοτροπούσαν. Ο φίλος της, της έδωσε μία ουσία που ανεβάζει τη λίμπιντο, την ερωτική διάθεση και την επιθυμία. Αυτή η ουσία εμπίπτει στο νόμο περί ναρκωτικών.

Ο φίλος της υποστηρίζει πως παράλληλα με την ουσία που της έδωσε, η 21χρονη έκανε χρήση χασίς. Ο φίλος της συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κοπέλα αποσωληνώθηκε για να δουν οι γιατροί αν ανταποκρίνεται και θα διασωληνωθεί πάλι αν δεν ανταποκριθεί.