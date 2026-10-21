Πάρος: Ουσία που ανεβάζει τη λίμπιντο κατανάλωσε η 21χρονη – Είχε κάνει χρήση χασίς νωρίτερα
Συνελήφθη ο φίλος της
Σοκ προκαλεί το νέο περιστατικό κατανάλωσης ναρκωτικών από νεαρή, αυτή τη φορά στην Πάρο όπου μια 21χρονη μεταφέρθηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Τζάνειο, μετά από χρήση ουσιών.
Η κοπέλα μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, ενώ έχει συλληφθεί ένας φίλος της, ο οποίος ανακρίθηκε.
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η κοπέλα μαζί με τον φίλο της βρίσκονταν μαζί με ένα άλλο ζευγάρι, με το οποίο θα ερωτοτροπούσαν. Ο φίλος της, της έδωσε μία ουσία που ανεβάζει τη λίμπιντο, την ερωτική διάθεση και την επιθυμία. Αυτή η ουσία εμπίπτει στο νόμο περί ναρκωτικών.
Ο φίλος της υποστηρίζει πως παράλληλα με την ουσία που της έδωσε, η 21χρονη έκανε χρήση χασίς. Ο φίλος της συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κοπέλα αποσωληνώθηκε για να δουν οι γιατροί αν ανταποκρίνεται και θα διασωληνωθεί πάλι αν δεν ανταποκριθεί.
πηγή στην Google
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