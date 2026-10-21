Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε κάνναβη, κοκαΐνη και MDMA σε σπίτια στην Καλαμαριά και τον Εύοσμο – Δύο συλλήψεις

Ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης και MDMA, 13 δενδρύλλια κάνναβης, καθώς και χρηματικά ποσά εντόπισαν αστυνομικοί σε δύο σπίτια, σε Καλαμαριά και Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο επιχείρησης του Α.Τ. Ν.Μουδανιών που οδήγησε στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 37 και 45 ετών.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, στην οικία στην Καλαμαριά, η οποία φέρεται να χρησιμοποιείτο ως χώρος αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών («καβάτζα»), βρέθηκαν περισσότερα από 5 κιλά ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, 15 γραμμάρια κοκαΐνης και 15,6 γραμμάρια MDMA. Παράλληλα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντοπίστηκαν 13 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους 20 έως 28 εκατοστών.

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Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του ενός συλληφθέντα, στο Εύοσμο, κατασχέθηκαν επιπλέον κοκαΐνη (50 γραμ), μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, ένα φυσίγγιο πυροβόλου όπλου και 8.300 ευρώ.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.