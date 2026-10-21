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ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Σε κωματώδη κατάσταση 21χρονη μετά από χρήση ναρκωτικών – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Τζανείου

Συνελήφθη ένας φίλος της και ανακρίνεται

Πάρος: Σε κωματώδη κατάσταση 21χρονη μετά από χρήση ναρκωτικών – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Τζανείου
Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:22

Στο Τζάνειο Νοσοκομείο διακομίστηκε ένα 21χρονο κορίτσι από την Πάρο τα ξημερώματα της Τετάρτης, 21 Οκτωβρίου, όντας σε κωματώδη κατάσταση μετά από λήψη ουσιών.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η κοπέλα πιθανολογείται πως έλαβε χάπια βιασμού και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

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Για την υπόθεση συνελήφθη στη Πάρο ένας φίλος της και ανακρίνεται.

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