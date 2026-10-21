Πάρος: Σε κωματώδη κατάσταση 21χρονη μετά από χρήση ναρκωτικών – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Τζανείου
Συνελήφθη ένας φίλος της και ανακρίνεται
Στο Τζάνειο Νοσοκομείο διακομίστηκε ένα 21χρονο κορίτσι από την Πάρο τα ξημερώματα της Τετάρτης, 21 Οκτωβρίου, όντας σε κωματώδη κατάσταση μετά από λήψη ουσιών.
Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η κοπέλα πιθανολογείται πως έλαβε χάπια βιασμού και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.
Για την υπόθεση συνελήφθη στη Πάρο ένας φίλος της και ανακρίνεται.
πηγή στην Google
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