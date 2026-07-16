Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση Switchblade 300 Block 20 drones στην Ελλάδα

Την πώληση Switchblade 300 Block 20 drones ενέκριναν στην Ελλάδα οι ΗΠΑ και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Reuters οι ΗΠΑ έδωσαν το «πράσινο φως» για την πώληση στην Ελλάδα συστημάτων Switchblade 300 Block 20 μέσω του προγράμματος διακρατικών στρατιωτικών προμηθειών (FMS).

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Το AeroVironment Switchblade είναι μια οικογένεια φορητών πυρομαχικών περιπλανώμενης πτήσης που σχεδιάστηκαν από την AeroVironment και χρησιμοποιούνται από διάφορους κλάδους του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών , ενώ εξάγονται και σε άλλες χώρες.

Αρκετά μικρό για να χωράει σε ένα σακίδιο πλάτης, το Switchblade εκτοξεύεται από έναν σωλήνα, πετάει προς την περιοχή-στόχο και συντρίβεται στον στόχο του, ενώ πυροδοτεί την εκρηκτική κεφαλή του. Το όνομα Switchblade προέρχεται από τον τρόπο με τον οποίο τα ελατηριωτά πτερύγια διπλώνονται μέσα σε έναν σωλήνα και αναποδογυρίζονται μόλις απελευθερωθούν.

Το αρχικό Switchblade, που παρουσιάστηκε το 2011, μετονομάστηκε σε Switchblade 300 μετά την παρουσίαση της πολύ μεγαλύτερης και πολύ διαφορετικής αντιθωρακισμένης παραλλαγής Switchblade 600 το 2020. Το Blackwing , μια άοπλη παραλλαγή του Switchblade 300, κυκλοφόρησε το 2015. Περισσότερα από 700 drones Switchblade 300 στάλθηκαν στην Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μέρος ενός πακέτου όπλων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Το Switchblade 300 έχει σχεδιαστεί ως αναλώσιμο UAV για να προσφέρει ισχύ πυρός ακριβείας για μονάδες πεζικού μεγέθους διμοιρίας .

Βοηθά στην εμπλοκή στόχων μεγάλου βεληνεκούς και στην ανακούφιση μονάδων που έχουν παγιδευτεί από εχθρικά πυρά. Μπορεί να εντοπίσει, να παρακολουθήσει και να εμπλακεί σε στόχους και να ακολουθήσει μια προγραμματισμένη πορεία.

Έχει χρησιμοποιηθεί για την καταστροφή ελαφρών θωρακισμένων οχημάτων και προσωπικού. Ο χειριστής μπορεί να καλέσει για να επαναστοχεύσει μια μονάδα καθ’ οδόν.

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Το μικρό του μέγεθος και η αθόρυβη πτήση του καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την ανίχνευση ή την αναχαίτιση. Το Switchblade χρησιμοποιεί τον ίδιο Σταθμό Ελέγχου Εδάφους (GCS) με άλλα UAV της AeroVironment, συμπεριλαμβανομένων των Wasp , RQ-11 Raven και RQ-20 Puma . Αυτό δημιουργεί μια ομοιότητα και τη δυνατότητα συνεργασίας μικρών UAV μεγαλύτερης αντοχής για την αναγνώριση στόχων, και στη συνέχεια η Switchblade επιτίθεται μόλις ταυτοποιηθούν με τον ίδιο ελεγκτή.

Η κεφαλή έχει σχεδιαστεί για ελεγχόμενη ισχύ πυρός για τη μείωση των παράπλευρων ζημιών μέσω μιας εστιασμένης έκρηξης. Έχει ένα εφέ έκρηξης τύπου κυνηγετικού όπλου προς τα εμπρός αντί για έκρηξη 360 μοιρών, εκτοξεύοντας βλήματα προς την κατεύθυνση που κινείται ο πύραυλος. Μπορεί να πυροδοτηθεί σε προκαθορισμένο ύψος, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί κατά τη διάρκεια της πτήσης. Κατά την κατάδυση, ο χειριστής μπορεί να ακυρώσει την επίθεση μέχρι τέσσερα δευτερόλεπτα από την πρόσκρουση. Η κεφαλή μπορεί να πυροδοτηθεί κατά τη διάρκεια της πτήσης για να την καταστρέψει.