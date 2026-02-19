Παρνασσός: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση των δυο ορειβατών

Αίσιο ήταν το τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης των δυο ορειβατών στον Παρνασσό την Πέμπτη 19/2.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Lamiareport οι δυο άνδρες ηλικίας 47 και 44 ετών εντοπίστηκαν τελικά από τις Αρχές το βράδυ της Πέμπτης 19/2 όντας σώοι και καλά στην υγεία τους.

Οι δυο ορειβάτες αποπροσανατολίστηκαν στην θέση «Γεροντόβραχος», υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ στη συνέχεια επικοινώνησαν με τις Αρχές τονίζοντας ότι βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας.

Αμέσως, οι Αρχές έστησαν επιχείρηση διάσωσης με 13 πυροσβέστες της 7ης, της 8ης ΕΜΑΚ (Λαμία και Λάρισα αντίστοιχα) και της Π.Υ. Λιβαδειάς, καθώς και από δύο εθελοντικές ομάδες και ομάδα από το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.