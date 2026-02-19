Συναγερμός στον Παρνασσό: Αγνοούνται δύο ορειβάτες

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Πέμπτης στον Παρνασσό καθώς εξαφανίστηκαν δυο ορειβάτες στην περιοχή του Γεροντόβραχου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Lamiareport δυο άτομα ηλικίας 47 και 44 ετών, αποπροσανατολίστηκαν εξαιτίας της πυκνής ομίχλης με αποτέλεσμα να μην μπορούν το δρόμο της επιστροφής προς Αράχωβα.

Τα δυο άτομα αναζήτησαν βοήθεια γύρω στις 18:50’ και αφού στάθηκε αδύνατο να βρουν μονοπάτι.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις από την 7η και την 8η ΕΜΑΚ με 13 άτομα αλλά και τρεις εθελοντικές οργανώσεις με 16 άτομα.