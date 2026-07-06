Λαμία: Τουρίστες εγκλωβίστηκαν στο φαράγγι της Δίβρης – Κάλεσαν το 112

Επιχείρηση διάσωσης δύο νεαρών Ούγγρων, ηλικίας 19 και 20 ετών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο Φαράγγι της Δίβρης, στα βόρεια της Λαμίας, έστησαν η Πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ.

Οι δύο τουρίστες, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στην περιοχή από την Αθήνα, επιχείρησαν να εντοπίσουν τους καταρράκτες του Ξηριά μέσω ψηφιακών χαρτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθώντας τον χείμαρρο από την Αγία Παρασκευή, απομακρύνθηκαν από το προκαθορισμένο μονοπάτι και εγκλωβίστηκαν σε ένα δύσβατο, βραχώδες σημείο γεμάτο πουρνάρια στο τελείωμα του φαραγγιού.

Διαπιστώνοντας ότι δεν μπορούσαν να επιστρέψουν, κάλεσαν σε βοήθεια μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112».

Η κινητοποίηση των αρχών

Για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό τους στήθηκε άμεσα επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν:

3 μέλη της Ορειβατικής Ομάδας της 7ης ΕΜΑΚ με εξειδικευμένο εξοπλισμό.

4 πυροσβέστες από την Π.Υ. Λαμίας.

Οι διασώστες προσέγγισαν τους δύο νεαρούς, οι οποίοι ήταν εμφανώς ταλαιπωρημένοι από την πεζοπορία και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διαδρομή, που συνδέει το παλιό υδραγωγείο Λαμίας με τον Άγιο Νικόλαο Δίβρης, παρουσιάζει μέτριο βαθμό δυσκολίας λόγω της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς που ξεπερνά τα 700 μέτρα, ενώ η κατάσταση θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο επικίνδυνη αν το φαράγγι είχε νερό αυτή την περίοδο.

Λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα, οι πυροσβέστες κατάφεραν να οδηγήσουν με ασφάλεια τους δύο αλλοδαπούς προς το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, βάζοντας τέλος στην πολύωρη περιπέτειά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εικόνα από το σημείο: