Παραμένουν στους δρόμους οι αγρότες κι ενισχύουν τα μπλόκα: Απέκλεισαν το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και το τελωνείο Ευζώνων

Οι αγρότες παραμένουν αμετακίνητοι στις κινητοποιήσεις τους, ενισχύοντας καθημερινά τα μπλόκα με νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ενώ οι οδικοί αποκλεισμοί επεκτείνονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Εθνική Οδός και ο Ε65 παραμένουν κλειστοί για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο, ενώ το πρωί αγρότες προχώρησαν και σε αποκλεισμό των τελωνείων Ευζώνων και Κήπων στον Έβρο.

Μπλόκο Νίκαιας: Ενίσχυση με πάνω από 200 τρακτέρ

Στη Νίκαια, το μπλόκο ενισχύθηκε με περισσότερα από 200 τρακτέρ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι από την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας συγκεντρώθηκαν στον κόμβο όπου η Εθνική Οδός παραμένει κλειστή.

Κτηνοτρόφοι που νωρίτερα διαμαρτυρήθηκαν στην Κεντρική Πλατεία, ρίχνοντας γάλα, ζωοτροφές και άχυρα έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, έφτασαν επίσης στο μπλόκο, εκφράζοντας την αγανάκτηση για τα προβλήματα του κλάδου.

«Κάθε μέρα θα βλέπετε να έρχονται τρακτέρ. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να δικαιωθούμε», υπογραμμίζουν οι αγρότες, ενώ νέες συνελεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για τον καθορισμό των επόμενων δράσεων.

Στο σημείο βρέθηκαν και οδηγοί ταξί της Λάρισας, που συμμετέχουν στη 48ωρη απεργία του κλάδου, με πανό και κορναρίσματα.

Πάνω από 200 τρακτέρ στα Μάλγαρα – Νέοι αποκλεισμοί

Περισσότερα από 200 τρακτέρ έχουν παραταχθεί στα Μάλγαρα, ενώ γύρω στις 18:30 οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος των διοδίων.

Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από χθες, ενώ σύμφωνα με τη συντονιστική επιτροπή, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη επρόκειτο να ανοίξει στις 20:30. Τελικά, στις 20.30 οι αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής άνοιξαν ξανά στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας στα διόδια Μαλγάρων,

Παράλληλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον Δήμο Παιονίας προχώρησαν σε νέο αποκλεισμό του Τελωνείου των Ευζώνων, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα από τις 18:30 έως τα μεσάνυχτα.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από το μεσημέρι είχε επιβληθεί πλήρης διακοπή κυκλοφορίας προς και από τη Βόρεια Μακεδονία.

Στη Χαλκηδόνα έληξε στις 15:30 ο αποκλεισμός της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης–Έδεσσας, όμως το μπλόκο ενισχύεται και δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες δράσεις τα επόμενα 24ωρα.

Καρδίτσα – Μπλόκο 1.800 τρακτέρ

Στον Ε65, στο ύψος της Καρδίτσας, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 1.800 αγροτικά μηχανήματα. Οι πρόεδροι των αγροτικών συλλόγων συνεδριάζουν στη Ματαράγκα για την αξιολόγηση των πρώτων ημερών και τον σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων.

Αντιπροσωπεία του μπλόκου θα μεταβεί την Πέμπτη στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας για τη δίκη συναδέλφων τους, ενώ την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Δικαστήριο Καρδίτσας.

Στον κόμβο Καλπακίου τα τρακτέρ έχουν αποκλείσει το σημείο, επιτρέποντας μόνο τη διέλευση λεωφορείων και ΙΧ που μεταφέρουν ηλικιωμένους ή ασθενείς. Παράδρομοι είναι διαθέσιμοι για όσους ταξιδεύουν προς ή από την Κακαβιά.

Κλιμάκωση στην Κρήτη – Μπλόκο σε λιμάνια και αεροδρόμια

Οι κινητοποιήσεις επεκτείνονται και στην Κρήτη, όπου αγροτοκτηνοτρόφοι σχεδιάζουν μπλόκα σε λιμάνια και αεροδρόμια σε όλο το νησί. Το νέο ραντεβού έχει δοθεί για τη Δευτέρα, στις 11:30, στο Παγκρήτιο Στάδιο, απ’ όπου θα ξεκινήσουν οι αποκλεισμοί.

Οι αγρότες σε όλη τη χώρα δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι να υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των δράσεων τις επόμενες ημέρες.