Νέα Αριστερά: «Η κυβέρνηση κατέβαλε στους αγρότες 120 εκατ. ευρώ λιγότερα από αυτά που υποσχέθηκε»

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να εμπαίζει τον αγροτικό κόσμο. Παρά τις επίσημες ανακοινώσεις της ΑΑΔΕ και του διοικητή της κ. Πιτσιλή στις 12 Μαΐου για πληρωμές ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα, τελικά καταβλήθηκαν μόλις περίπου 180 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, λείπουν σχεδόν 120 εκατ. ευρώ από την αγορά και από τις τσέπες των πραγματικών παραγωγών», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αφού παγίωσε ένα καθεστώς αδιαφάνειας, πελατειακών εξυπηρετήσεων και προβληματικής διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων, εμφανίζεται σήμερα ανίκανη να διασφαλίσει την ομαλή καταβολή των ενισχύσεων στους πραγματικούς δικαιούχους: τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που παράγουν, εργάζονται και κρατούν ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο», σημειώνει, τονίζοντας πως «οι συνέπειες αυτής της κατάστασης είναι πλέον ορατές σε ολόκληρη την περιφέρεια».

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Παραγωγοί αδυνατούν να καλύψουν βασικά έξοδα για σπόρους, ζωοτροφές, καύσιμα και αγροτικά εφόδια, ενώ χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι μένουν χωρίς το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης εν μέσω καλλιεργητικής περιόδου. Παράλληλα, γεωπόνοι, συνεταιρισμοί, ΚΥΔ και τοπικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αλυσιδωτά προβλήματα ρευστότητας, ενώ η καθυστέρηση στην έναρξη του ΟΣΔΕ δημιουργεί πλήρη αβεβαιότητα για τον προγραμματισμό της νέας χρονιάς».

«Τελικά, το κόστος του σκανδάλου και της αποδιοργάνωσης δεν το πληρώνουν όσοι διαχειρίστηκαν με αδιαφάνεια το σύστημα και όσοι το εκμεταλλεύτηκαν. Το πληρώνουν οι πραγματικοί παραγωγοί της χώρας, οι οποίοι βλέπουν για ακόμη μία φορά την πολιτεία να τους εγκαταλείπει», σχολιάζει η Νέα Αριστερά και καλεί την κυβέρνηση «να προχωρήσει άμεσα στην εξόφληση όλων των εκκρεμών ενισχύσεων, να διασφαλίσει την ομαλή και ασφαλή έναρξη του ΟΣΔΕ 2026 και να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο στήριξης της ρευστότητας του πρωτογενούς τομέα».

«Η χώρα χρειάζεται ένα δίκαιο, αξιόπιστο και διαφανές σύστημα αγροτικών ενισχύσεων που θα στηρίζει την παραγωγή και όχι τους πελατειακούς μηχανισμούς και τον κομματικό στρατό της Νέας Δημοκρατίας», καταλήγει η ανακοίνωση.