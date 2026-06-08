Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Φινάλε για τα ΓΕΛ με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Τα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού δίνουν σήμερα Δευτέρα 8/6 οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 και διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι σήμερα θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

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Η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Συνέχεια και για τα ΕΠΑΛ

Με μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Ειδικότερα, την Τρίτη 9/6, υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στα μαθήματα: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.