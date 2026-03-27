Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο από την ξέφρενη πορεία του αγροτικού με τον μεθυσμένο οδηγό

Ένα επικίνδυνο τροχαίο σημειώθηκε στην Παλλήνη, όταν 54χρονος οδηγός αγροτικού οχήματος, υπό την επήρεια αλκοόλ, συγκρούστηκε μετωπικά με προπορευόμενο ΙΧ.

Στο όχημα επέβαιναν τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 10 και 12 ετών. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί πεζών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, ενώ κινούταν με υπερβολική ταχύτητα και υπό την επήρεια μέθης. Βίντεο του MEGA δείχνει το όχημα να ακολουθεί επικίνδυνη πορεία στη Λεωφόρο Μαραθώνος πριν τη σύγκρουση. Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ πεζός κατάφερε να αποφύγει τον κίνδυνο στο παρά πέντε.

Αλκοτέστ και ποινικές διώξεις

Η άμεση επέμβαση της αστυνομίας οδήγησε στη διενέργεια αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι ο 54χρονος είχε καταναλώσει σχεδόν τέσσερις φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Οδηγήθηκε στη συνέχεια στη σύλληψη, και σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.