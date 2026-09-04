Ηγουμενίτσα: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που παρέσυρε τη σύντροφό του – Στη ΜΕΘ η 24χρονη

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 29χρονος από την Ηγουμενίτσα, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 24χρονης συντρόφου του.

Ο άνδρας φέρεται να έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του ενώ η νεαρή γυναίκα βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει στον δρόμο και να τραυματιστεί σοβαρά.

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Το περιστατικό σημειώθηκε τις μεταμεσονύκτιες ώρες της περασμένης Τρίτης, έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ του ζευγαριού.

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του

Ο 29χρονος είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα και είχε ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Μετά την απολογία του στον ανακριτή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και πήρε τον δρόμο για τη φυλακή.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί μετά το περιστατικό, ο 29χρονος υποβλήθηκε σε αλκοολομέτρηση. Από τη μέτρηση διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Στη ΜΕΘ παραμένει η 24χρονη

Η 24χρονη είχε αρχικά μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Φιλιατών.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.