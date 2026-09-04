Φωτιά στο Νεοχώρι Κέρκυρας – Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα. Έρευνα για τα αίτια διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο.
Άμεσα κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Νεοχώρι Κέρκυρας, το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου.
Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:20, με τις δυνάμεις να επεμβαίνουν γρήγορα και να περιορίζουν τις φλόγες προτού πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Η περιοχή της Κέρκυρας βρισκόταν την Παρασκευή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.
Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.
πηγή στην Google
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