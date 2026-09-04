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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Νεοχώρι Κέρκυρας – Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα. Έρευνα για τα αίτια διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο.

Φωτιά στο Νεοχώρι Κέρκυρας – Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)
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Άμεσα κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Νεοχώρι Κέρκυρας, το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:20, με τις δυνάμεις να επεμβαίνουν γρήγορα και να περιορίζουν τις φλόγες προτού πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις.

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Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η περιοχή της Κέρκυρας βρισκόταν την Παρασκευή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.

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