Φωτιά στο Νεοχώρι Κέρκυρας – Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Άμεσα κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Νεοχώρι Κέρκυρας, το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:20, με τις δυνάμεις να επεμβαίνουν γρήγορα και να περιορίζουν τις φλόγες προτού πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις.

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Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η περιοχή της Κέρκυρας βρισκόταν την Παρασκευή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.