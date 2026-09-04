Ανάβυσσος: Χωρίς ενεργό μέτωπο σε μόλις 15 λεπτά η φωτιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε μέσα σε μόλις 15 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβυσσο Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:30, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση και ισχυρή κινητοποίηση.

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Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη γύρω χαμηλή βλάστηση.

Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα.

Από αέρος διατέθηκαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμε και ο Δήμος Σαρωνικού με υδροφόρες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί χωρίς ενεργό μέτωπο μέσα σε 15 λεπτά.

Η περιοχή βρισκόταν την Παρασκευή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

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Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.