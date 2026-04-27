Παγκράτι: Σοκαριστικές μαρτυρίες για τον 56χρονο οδηγό που ξυλοκόπησε 22χρονη για μία θέση πάρκινγκ – «Την έπιασε από το λαιμό»

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της επίθεσης που δέχθηκε μια 22χρονη κοπέλα στο Παγκράτι το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, με αφορμή έναν διαπληκτισμό για προτεραιότητα σε θέση στάθμευσης.

Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, ενώ οι αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει τον φερόμενο ως δράστη, ο οποίος διαφεύγει τη σύλληψη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό της βίαιης αντιπαράθεσης

Όλα ξεκίνησαν όταν η 22χρονη επιχείρησε να παρκάρει το όχημά της σε θέση που είχε «κρατήσει» φίλη της στο πεζοδρόμιο. Αρχικά σημειώθηκε ένταση με οδηγό άλλου διερχόμενου ΙΧ, όμως η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν στο σημείο έφτασε ένας 56χρονος μοτοσικλετιστής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, ο 56χρονος απαίτησε από την κοπέλα να μετακινήσει το αυτοκίνητό της. Στην άρνησή της, η λεκτική αντιπαράθεση μετατράπηκε γρήγορα σε σωματική βία.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο:

Οι μαρτυρίες περιγράφουν σκηνές τρόμου. Ο δράστης φέρεται να έπιασε την κοπέλα από τον λαιμό, την χτυπούσε με μανία πάνω στα σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ, η επίθεση κατέληξε στην πτώση της 22χρονης στο έδαφος, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό της.

Στο χειρουργείο η 22χρονη – Ταυτοποίηση μέσω φωτογραφιών

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου διαγνώστηκε με πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο και κάταγμα στο πόδι, το οποίο ενδέχεται να απαιτήσει χειρουργική επέμβαση.

Αμέσως μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο, η παθούσα υπέβαλε μήνυση. Αν και αρχικά εξετάστηκε ο ιδιοκτήτης της μηχανής (τα στοιχεία της οποίας είχαν καταγραφεί), η 22χρονη δεν τον αναγνώρισε. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί της υπέδειξαν τη φωτογραφία του αδελφού του ιδιοκτήτη, εκείνη τον αναγνώρισε ανεπιφύλακτα ως τον άνθρωπο που της επιτέθηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις έρευνες των αρχών, ο 56χρονος δεν εντοπίστηκε εντός των χρονικών ορίων του αυτοφώρου, το οποίο εξέπνευσε τα μεσάνυχτα της Κυριακής (26.04). Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία και η υπόθεση ακολουθεί πλέον την τακτική δικαστική οδό.