Επιχείρηση «σκούπα» της ΕΛΑΣ σε Κυψέλη και Πατήσια – Εντοπίστηκε χειροβομβίδα σε σπίτι

Συντονισμένη επιχείρηση για την καταστολή της μικροεγκληματικότητας και των «εγκλημάτων δρόμου» (street crimes) πραγματοποίησε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής στο κέντρο της Αθήνας.

Οι έρευνες, που διεξήχθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών σε συνεργασία με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., εστιάστηκαν σε οικίες στις περιοχές της Κυψέλης και των Πατησίων, όπου είχε αναφερθεί έντονη παραβατική δραστηριότητα.

Τα ευρήματα των αρχών

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων (20.04.2026), οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν αντικείμενα που επιβεβαιώνουν τη σύνδεση των υπόπτων με τον χώρο των ναρκωτικών και της οπλοκατοχής. Συγκεκριμένα βρέθηκαν:

Μία αμυντική χειροβομβίδα, η οποία ήταν επιμελώς κρυμμένη σε μπαλκόνι διαμερίσματος.

Ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης και 43 ναρκωτικά δισκία.

Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και τρεις συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Τρεις συλλήψεις – Εκκρεμούσε ένταλμα για τον έναν

Η επιχείρηση κατέληξε στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, ηλικίας 28 και 20 ετών. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν, κατά περίπτωση, την από κοινού κατοχή χειροβομβίδας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον 28χρονο εκ των συλληφθέντων προέκυψε πως εκκρεμούσε ήδη δικαστικό ένταλμα σύλληψης για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.