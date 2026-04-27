Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο ρούχων»- Οι φωτογραφίες που παρέδωσε η 25χρονη στις Αρχές

Μετά από διαδικασία που διήρκεσε περίπου πέντε ώρες, ολοκληρώθηκε η απολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου στα δικαστήρια της Αμαλιάδας, στο πλαίσιο της υπόθεσης θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη τον Αύγουστο του 2024.

Όπως ανέφερε ο συνήγορός της, η 25χρονη– η οποία βρίσκεται ήδη προφυλακισμένη για την υπόθεση θανάτου τεσσάρων παιδιών – αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στον συγκεκριμένο θάνατο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, φέρεται να έστρεψε τις αναφορές της σε άλλα πρόσωπα, τα οποία υποστηρίζει ότι σχετίζονται με την υπόθεση, προσκομίζοντας στοιχεία που, όπως ισχυρίζεται η ίδια και η υπεράσπισή της, ενισχύουν τη θέση της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, η Ειρήνη Μουρτζούκου παρέδωσε στις Αρχές φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο – όπως υποστηρίζεται – της είχε αποστείλει η μητέρα του ανήλικου.

Στα συγκεκριμένα αρχεία φέρεται να απεικονίζεται το παιδί να κλαίει, ενώ βρίσκεται μέσα σε πλυντήριο ρούχων, με τη μητέρα και τη γιαγιά του να βρίσκονται δίπλα του και να το κρατούν.

Τι υποστηρίζει η Ειρήνη Μουρτζούκου

Η κατηγορούμενη σε υπόμνημα που είχε καταθέσει και στο παρελθόν, δίνει μια διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα της ημέρας. Σύμφωνα με την 25χρονη, όταν το αγοράκι παρουσίασε αδιαθεσία, βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τη μητέρα του.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άλλο χώρο του σπιτιού και όταν άκουσε φωνές έσπευσε στο δωμάτιο, προσπαθώντας να βοηθήσει το παιδί. Μάλιστα τονίζει ότι το παιδί δεν είχε όρεξη να φάει και είχε προηγηθεί ένταση.

Όπως καταγγέλλει, η 25χρονη στη συνέχεια δέχθηκε πιέσεις από την μητέρα και τη γιαγιά του παιδιού, όπου την επηρέασαν ως προς το τι να καταθέσει ώστε να αποκρυφθούν κρίσιμες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η ίδια επικαλείται την ύπαρξη συγκεκριμένης «καθοδήγησης» ως προς τη στάση και τις δηλώσεις της, ακόμη και σε ό,τι αφορά το δημόσιο λόγο της.

Την ίδια στιγμή, η μητέρα του παιδιού εξακολουθεί να αποδίδει την ευθύνη για τον θάνατο του γιου της στην 25χρονη, θέση την οποία έχει επαναλάβει τόσο στις αρχές όσο και σε δημόσιες τοποθετήσεις της.