Χίος: Βίντεο σοκ με την οικιακή βοηθό να κακοποιεί 98χρονο – Του έδεσε τα χέρια για να μην αντιστέκεται

Μία οικιακή βοηθός από τη Χίο κακοποιούσε έναν 98χρονο άνδρα, με την βάναυση δράση της να καταγράφεται σε κάμερα ασφαλείας που είχε τοποθετήσει η οικογένεια στο δωμάτιο.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Mega, καταγράφονται οι σκληρές εικόνες που βίωνε ο ηλικιωμένος επί ένα μήνα.

Στην αρχή του βίντεο φαίνεται ο 98χρονος που έπασχε από άνοια να προσπαθεί μέσα στη νύχτα να σηκωθεί από το κρεβάτι του και να φωνάζει «βοήθεια» . Στο δωμάτιο μπαίνει η οικιακή βοηθός η οποία έχει προσληφθεί να τον προσέχει. Ο ηλικιωμένος ακούγεται να την ρωτάει «πού πας;». Ωστόσο εκείνη χωρίς να του μιλήσει τον χτύπησε με δύναμη στο κεφάλι, και όταν ο ηλικιωμένος σφάδαξε από πόνο, εκείνη του φώναξε «έλα» και συνέχισε να τον χτυπά και να τον ταρακουνά.

Όταν ο ηλικιωμένος σηκώνει τα χέρια του για να προστατευτεί από τα χτυπήματα, εκείνη του τα ακινητοποιεί και τον συγκρατεί, ώστε να συνεχίσει την επίθεση, ενώ παράλληλα του λέει να «κάτσει καλά».

Στη συνέχεια του βίντεο ακούγονται χτυπήματα στην πόρτα, καθώς η κόρη του 98χρονου εισέρχεται στο δωμάτιο και αντιλαμβάνεται ότι έχει συμβεί κάτι ανησυχητικό.

«Μαρία τον χτύπησες!» της λέει, με την οικιακή βοηθό να αρνείται κάθε εμπλοκή. Όταν η κόρη της αναφέρει ότι έχει δει το περιστατικό από την κάμερα, εκείνη εξακολουθεί να απορρίπτει τις κατηγορίες, ενώ προσπαθεί να εμφανιστεί αθώα, κάνοντας ακόμη και τον σταυρό της.

Η οικιακή βοηθός γνώριζε για τις κάμερες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News και τα όσα κατήγγειλε η κόρη, για έναν ολόκληρο μήνα, οι ηλικιωμένοι γονείς της κυρίας Δέσποινας δεινοπάθησαν στα χέρια της συγκεκριμένης οικιακής βοηθού,

«Αυτή έμενε εδώ με την μητέρα, μόνη. Ένα πρωί βρήκα έναν μώλωπα στο πρόσωπο της μητέρας μου. Τότε μου μπήκαν υποψίες. Η μητέρα μου δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να γυρίσει στο κρεβάτι. Η μητέρα μου κάποιες φορές μας είπε πως αυτή είναι κακός άνθρωπος. Τότε υποψιαστήκαμε πως κάτι συμβαίνει και βάλαμε κάμερα. Μας είπε ότι δεν την πειράζει που βάλατε κάμερα γιατί κάνει πολύ καλά τη δουλειά της» περιέγραψε η κυρία Δέσποινα.

Έφυγε από τη ζωή ο 98χρονος

Σχετικά με την κακοποίηση που δέχθηκε ο ηλικιωμένος, η κυρία Δέσποινα είπε ότι: «Εγώ τον πρόλαβα κουλουριασμένο σε εμβρυική στάση να λέει “εγώ δεν έχω τέτοιους φίλους να μου δένουν τα χέρια και να μου δίνουν χαστούκια” και έτρεμε. Εκείνη την στιγμή σοκαρίστηκα που αυτό που έκανα ήταν να τον πάρω αγκαλιά και να κλαίω».

Ο 98χρονος, μετά από περίπου έναν μήνα κατά τον οποίο φέρεται να υπέστη κακοποιητική συμπεριφορά από την οικιακή βοηθό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση. Παρά τη νοσηλεία του που διήρκεσε 12 ημέρες, κατέληξε, αφήνοντας την τελευταία του πνοή.

Τυχαία η εγγονή του 98χρονου ανακάλυψε την δράση της οικιακής βοηθού. Όπως ανέφερε στην τηλεόραση του Mega: «Μπήκα τυχαία να τσεκάρω τον παππού και τη γιαγιά από την κάμερα και είδα να συμβαίνουν αυτά».

Η οικογένεια προχώρησε στην κατάθεση μήνυσης σε βάρος της οικιακής βοηθού, ωστόσο με εισαγγελική απόφαση εκείνη αφέθηκε ελεύθερη έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια και οργή στους συγγενείς του ηλικιωμένου.

«Δεν μπορώ να καταλάβω! Αναρωτιέμαι και αγανακτώ ειλικρινά. Με ποια λογική ο εισαγγελέας την άφησε ελεύθερη; Αυτή έφυγε. Είναι εκτός Χίου. Προφανώς θα βρει άλλο σπίτι στην Αθήνα και θα συνεχίζει το έργο της» είπε η κόρη του ηλικιωμένου. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ η οικογένεια του 98χρονου ανέφερε πως η συγκεκριμένη βοηθός δεν είναι η πρώτη φορά που έχει καταγγελθεί για βάναυση συμπεριφορά εναντίον ηλικιωμένων.