Παγκράτι: «Μου σάπισε το πόδι» – Συγκλονίζει η περιγραφή της 23χρονης που ξυλοκοπήθηκε για μία θέση πάρκινγκ

Σε μια κατάθεση ψυχής προχώρησε η 23χρονη κοπέλα που δέχθηκε άγρια επίθεση από 56χρονο οδηγό μοτοσικλέτας το μεσημέρι του Σαββάτου.

Μιλώντας στο MEGA, το θύμα περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στο κέντρο της Αθήνας, όταν μια τυπική διαφωνία για τη στάθμευση ενός οχήματος μετατράπηκε σε σκηνικό ωμής βίας.

Το χρονικό της επίθεσης – «Του γύρισε η βίδα»

Σύμφωνα με την 23χρονη, όλα ξεκίνησαν όταν επιχείρησε να παρκάρει σε θέση που της είχε υποδείξει η φίλη της. Η προσωρινή παρεμπόδιση της μηχανής του δράστη προκάλεσε την άμεση και ακραία αντίδρασή του.

«Αρχίζει και με βρίζει με τους πιο χυδαίους χαρακτηρισμούς… Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Στο ένα λεπτό, αυτού του γυρνάει η βίδα», αναφέρει η κοπέλα, τονίζοντας πως παρά την αρχική της προσπάθεια να διατηρήσει την ψυχραιμία της, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Η μαρτυρία σοκάρει καθώς περιγράφει τη στιγμή που ο 56χρονος πέρασε από τη λεκτική βία στη σωματική επίθεση. Μόλις η κοπέλα βγήκε από το αυτοκίνητο, ο άνδρας την έπιασε από το κολάρο και τη χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια, την πέταξε με δύναμη πάνω στο αμάξωμα, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να υποστεί σοβαρό κάταγμα. «Με τη δύναμη που με έριξε το γύρισα τελείως το πόδι… Όταν έπεσα κάτω, άρχισε να με κλωτσάει. Να με χτυπάει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η επέμβαση των περιοίκων και η φυγή

Η σωτηρία της 23χρονης ήρθε από τους γείτονες και τους περαστικούς που βγήκαν στον δρόμο ακούγοντας τις κραυγές της.

Ένας διερχόμενος άνδρας μπήκε μπροστά ως «ασπίδα» για να σταματήσει τον δράστη, ο οποίος, βλέποντας τον κόσμο να τον περικυκλώνει, τράπηκε σε φυγή μέσα στην πολυκατοικία.

Η επόμενη μέρα και οι έρευνες

Η κοπέλα αντιμετωπίζει πλέον έναν μακρύ δρόμο ανάρρωσης, με το πόδι της σε γύψο και έντονους πόνους, ενώ εκφράζει τον αποτροπιασμό της για το γεγονός ότι μια τέτοια επίθεση σημειώθηκε «μέρα μεσημέρι».

Την ίδια ώρα, η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 56χρονου, ο οποίος έχει ήδη ταυτοποιηθεί.