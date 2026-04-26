Προσωρινά μέτρα στήριξης vs μόνιμες λύσεις: Σε περιόδους κρίσης τι ωφελεί περισσότερο την αγορά;
Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Νότια προάστια: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγουρη συμμορία που είχε ρημάξει περίπτερα και βενζινάδικα

Η καταδίωξη και ο τραυματισμός αστυνομικού

Νότια προάστια: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγουρη συμμορία που είχε ρημάξει περίπτερα και βενζινάδικα
DEBATER NEWSROOM

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, οι οποίοι είχαν μετατρέψει σε πεδίο δράσης τους τα νότια προάστια, διαπράττοντας σειρά ληστειών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και περίπτερα.

Μαζί με τους δύο νεαρούς, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ο τρόπος δράσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι δύο ανήλικοι δρούσαν μεθοδικά, επιλέγοντας κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες, εκμεταλλευόμενοι την περιορισμένη κίνηση στους δρόμους.

Ο 16χρονος, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, προσέγγιζε τα θύματα πεζός. Υπό την απειλή πιστολιού (ρέπλικα) ή μαχαιριού, εξανάγκαζε τους υπαλλήλους να του παραδώσουν τις εισπράξεις ή εμπορεύματα.

Ο 17χρονος εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου σε κοντινή απόσταση και ήταν ο οδηγός της κλεμμένης μοτοσικλέτας που χρησιμοποιούσαν για την ταχεία διαφυγή τους.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία έχει εξιχνιάσει έξι ληστείες και μία κλοπή μοτοσικλέτας.

Η καταδίωξη και ο τραυματισμός αστυνομικού

Η σύλληψη των δραστών επεισοδιακή. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τους νεαρούς να κινούνται πεζή και, μόλις εκείνοι έγιναν αντιληπτοί, επιχείρησαν να διαφύγουν.

Κατά την καταδίωξη, οι κατηγορούμενοι απέρριψαν κράνη και μια κουκούλα «full-face» για να μην αναγνωριστούν. Ο 17χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση κατά τη σύλληψή του, επιτιθέμενος στους αστυνομικούς με γροθιές και λακτίσματα. Από τη συμπλοκή, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός στη μέση, στον οποίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Τα ευρήματα της Αστυνομίας

Στην κατοχή των ανηλίκων και σε κοντινό πάρκο στον Άλιμο (συμβολή Λεωφόρων Καλαμακίου και Θεομήτορος), οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

  • Μία χαντζάρα μήκους 57 εκατοστών.
  • Ένα μαχαίρι με ξύλινη λαβή.
  • Μία μεταλλική απομίμηση πιστολιού (με καψύλλια κρότου).

Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Ειδήσεις σήμερα
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ροδόπη: Συνελήφθη οδηγός αυτοκινήτου για παράνομη διακίνηση μεταναστών
ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Συνελήφθη οδηγός αυτοκινήτου για παράνομη διακίνηση μεταναστών

Για παράνομη διακίνηση μεταναστών συνελήφθη οδηγός οχήματος σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης. Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν χθες τον αλλοδαπό οδηγό Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, στο οποίο εντόπισαν έξι μετανάστες τους οποίους επιχείρησε να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα. Επίσης κατάσχεσαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί εισαγγελέα […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ανδρουλάκης: «Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει παρελθόν την κυβέρνηση Μητσοτάκη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει παρελθόν την κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Από το βήμα της πρώτης συνεδρίασης της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε σε θέση εκλογικής μάχης το ΠΑΣΟΚ ενώ εξέφρασε παράλληλα την αισιοδοξία του ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι νικηφόρα για το ΠΑΣΟΚ. Επίσης πρότεινε την εκλογή νέου γραμματέα, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, του νέου Πολιτικού Συμβουλίου και των […]