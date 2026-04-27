Παγκράτι: Νεαρή κατέληξε με σπασμένο πόδι μετά από διαφωνία για μια… θέση παρκινγκ

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 25/4 στην οδό Αριστοξένου στο Παγκράτι, με θύμα μια νεαρή γυναίκα, η οποία κατέληξε με σπασμένο πόδι έπειτα από έντονη διαμάχη για μία θέση στάθμευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα άρχισαν όταν η νεαρή ζήτησε από φίλη της να κατέβει στον δρόμο προκειμένου να «κρατήσει» μια θέση πάρκινγκ. Εκείνη τη στιγμή, στο σημείο έφτασε ένας ηλικιωμένος οδηγός, ο οποίος αντέδρασε, θεωρώντας ότι η πρακτική αυτή δεν είναι σωστή. Ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ τους, με την ένταση να ανεβαίνει.

Παρά τη διαφωνία, τόσο η νεαρή όσο και ο ηλικιωμένος επιχείρησαν σχεδόν ταυτόχρονα να παρκάρουν στο ίδιο σημείο, δημιουργώντας περαιτέρω ένταση.

Την ίδια ώρα, ένα τρίτο άτομο, που φέρεται ως ο δράστης της επίθεσης, είχε σταθμεύσει τη μηχανή του κοντά και περίμενε να αδειάσει ο χώρος για να αποχωρήσει.

Ο άνδρας φέρεται να εκνευρίστηκε έντονα από την κατάσταση και άρχισε να βρίζει τη νεαρή γυναίκα με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο.

Εκείνη βγήκε από το αυτοκίνητό της, ωστόσο δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Ο δράστης, φορώντας το κράνος του –χωρίς ωστόσο να καλύπτονται πλήρως τα χαρακτηριστικά του– της επιτέθηκε με γροθιές, ενώ την χτύπησε και πάνω στο όχημά της.

Από την επίθεση, η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και υπέστη κάταγμα στο πόδι. Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό έσπευσαν να βοηθήσουν, με έναν άνδρα να παρεμβαίνει δυναμικά και να καταφέρνει να σταματήσει την επίθεση.

Μαρτυρία στο DEBATER αναφέρει ότι: «Άκουσα μία γυναίκα να ουρλιάζει από τον πόνο. Βγήκα έξω και την είδα που είχε κάτσει στο πεζοδρόμιο. Δεν είναι λίγο να σε κλωτσάει ξαφνικά ένας άγνωστος. Αυτός είναι γνωστός στο σημείο, παρκάρει συχνά το σκούτερ πάνω στο πεζοδρόμιο και συμπεριφέρεται σαν να είναι μόνος του. Δεν του ‘καίγεται καρφί’ που λέμε», αποκαλύπτει.

Ο φερόμενος ως δράστης τράπηκε σε φυγή, μπαίνοντας σε κοντινή πολυκατοικία, όπου και κρύφτηκε προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Εντύπωση προκαλεί επίσης η στάση του ηλικιωμένου οδηγού, ο οποίος, παρά την ένταση και τα όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά του, ολοκλήρωσε κανονικά το παρκάρισμά του και αποχώρησε από το σημείο σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Το θύμα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, έχοντας υποστεί σοβαρό τραυματισμό και φέρει ήδη γύψο στο πόδι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της ημέρας αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Η υπόθεση διερευνάται, ενώ αναζητείται ο δράστης της επίθεσης.