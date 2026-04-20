Θρίλερ στην Ιόνια Οδό: Ασυνείδητος οδηγός κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα για 6,5 χιλιόμετρα (Βίντεο)

Στιγμές τρόμου έζησαν διερχόμενοι οδηγοί στην Ιόνια Οδό, όταν ένα αυτοκίνητο εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, διανύοντας μια απόσταση 6,5 χιλιομέτρων στην αριστερή λωρίδα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ALPHA, ο οδηγός μπήκε ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Ιωάννινα, ενώ βρισκόταν στο ρεύμα που οδηγεί προς Αντίρριο. Η επικίνδυνη πορεία ξεκίνησε από το 5ο χιλιόμετρο της οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων και συνεχίστηκε μέχρι το 11,5 χιλιόμετρο, προκαλώντας τον άμεσο κίνδυνο σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έγκαιρη ειδοποίηση από αυτόπτη μάρτυρα κινητοποίησε άμεσα την Αστυνομία, η οποία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στο ύψος των διοδίων της Κλόκοβας για την αποφυγή συγκρούσεων.

Άνδρες της Τροχαίας ακινητοποίησαν το όχημα και συνέλαβαν τον οδηγό. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε πως ο οδηγός δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στις πρώτες του δηλώσεις στους αστυνομικούς, ο συλληφθείς ισχυρίστηκε πως εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα επειδή «μπερδεύτηκε».

Το περιστατικό υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά την ανάγκη για αυξημένη προσοχή στις οδικές σημάνσεις, καθώς ένα τέτοιο λάθος θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο.