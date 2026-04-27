Παγκράτι: Πώς έγινε η επίθεση του οδηγού της μηχανής στην 22χρονη – “Έκλαιγε με λυγμούς η κοπέλα”

Οργή προκαλεί η επίθεση οδηγού που τραυμάτισε σοβαρά 22χρονη στο Παγκράτι επειδή δεν μπορούσε να περιμένει για να παρκάρει το περασμένο Σάββατο (27/4).

Όπως μετέδωσε το DEBATER νωρίτερα, όλα άρχισαν όταν η νεαρή ζήτησε από φίλη της να κατέβει στον δρόμο προκειμένου να «κρατήσει» μια θέση πάρκινγκ. Εκείνη τη στιγμή, στο σημείο έφτασε ένας ηλικιωμένος οδηγός, ο οποίος αντέδρασε, θεωρώντας ότι η πρακτική αυτή δεν είναι σωστή. Ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ τους, με την ένταση να ανεβαίνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως μετά το περιστατικό ο δράστης μπήκε σε πολυκατοικία της περιοχής.

Παγκράτι: “Έκλαιγε με λυγμούς η κοπέλα”

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αποκάλυψε: «Ακούσαμε φωνές. Σαν να έπεφτε ξύλο […] Έκλαιγε με λυγμούς η κοπέλα, ήταν σε άσχημη κατάσταση. Στα καλά καθούμενα να σε πλακώνουν στο ξύλο. Έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις καν. Η Αστυνομία ήταν όλο το βράδυ εδώ και περίμεναν και το επόμενο πρωί».

Η νεαρή γυναίκα υπέβαλε μήνυση μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο και κατόπιν αναζήτησης οικείων προσώπων του ιδιοκτήτη του δίκυκλου που είχε εμπλακεί -είχε ταυτοποιηθεί το όχημα- οι αστυνομικοί υπέδειξαν στην 22χρονη φωτογραφία του ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν αναγνωρίστηκε ως δράστης.

Εν συνεχεία της υποδείχθηκε ο αδελφός του ιδιοκτήτη, τον οποίο η κοπέλα αναγνώρισε ανεπιφύλακτα ως δράστη του επεισοδίου.

Σχηματίστηκε δικογραφία και αναζητήθηκε να συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου που έληξε στις 23:59 ώρα στις 26/4, χωρίς αποτέλεσμα.