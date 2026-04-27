Μπριζίτ Μακρόν: «Η εξουσία με έκανε πιο σκληρή»– Η εξομολόγηση για τη δέκα χρόνια στο Ελιζέ

Σε μια σπάνια και αποκαλυπτική συνέντευξη στη La Tribune Dimanche, η Μπριζίτ Μακρόν προχώρησε σε έναν απολογισμό των δέκα ετών που βρίσκεται στο επίκεντρο της γαλλικής και διεθνούς πολιτικής σκηνής.

Η 73χρονη Πρώτη Κυρία της Γαλλίας περιέγραψε με μελανά χρώματα το προσωπικό κόστος της έκθεσης, παραδεχόμενη ότι η εμπειρία αυτή αλλοίωσε την πρότερη αισιόδοξη κοσμοθεωρία της.

Το τέλος της «φυσιολογικής ζωής»

Η κ. Μακρόν δεν δίστασε να μιλήσει για τη βίαιη μετάβαση από την ανωνυμία στην κορυφή της εξουσίας, σημειώνοντας πως η συνεχής δημόσια κριτική την ανάγκασε να υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση.

«Πριν, είχα μια φυσιολογική ζωή, με παιδιά και δουλειά, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι. Αυτά τα δέκα χρόνια πέρασαν πολύ γρήγορα, αλλά ήταν εξαιρετικά έντονα. Έχω δει τη σκοτεινή πλευρά του κόσμου – τη βλακεία και την κακία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο «μάτι του κυκλώνα» των Fake News

Η θητεία του Εμανουέλ Μακρόν συνοδεύτηκε από μια άνευ προηγουμένου στοχοποίηση της συζύγου του. Η Μπριζίτ Μακρόν υπήρξε θύμα θεωριών συνωμοσίας, καθώς, ακραίοι ισχυρισμοί για την ταυτότητά της αναπαράχθηκαν παγκοσμίως.

Η υπόθεση έφτασε στις δικαστικές αίθουσες, με την καταδίκη δέκα ατόμων νωρίτερα φέτος, ενώ η ίδια ομολόγησε πως η πίεση αυτή κλόνισε τη σωματική και ψυχική της υγεία.



Το μέλλον του Εμανουέλ Μακρόν

Την ίδια στιγμή που η Πρώτη Κυρία αποτυπώνει το βάρος του αξιώματός της, ο Γάλλος Πρόεδρος φαίνεται να προετοιμάζει το έδαφος για την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική μετά το πέρας της δεύτερης θητείας του. Σε πρόσφατες τοποθετήσεις του, ο κ. Μακρόν υπογράμμισε πως η πολιτική δεν ήταν ο αρχικός του προσανατολισμός και δεν σκοπεύει να παραμείνει σε αυτήν, εστιάζοντας στη διατήρηση του έργου του.

Ωστόσο, παρά τη δηλωμένη πρόθεση αποχώρησης, το γαλλικό Σύνταγμα αφήνει ένα «παράθυρο» ανοιχτό: αν και απαγορεύεται η τρίτη συνεχόμενη θητεία, η επιστροφή στο ύπατο αξίωμα μετά από ένα μεσοδιάστημα παραμένει νομικά εφικτή, τροφοδοτώντας τα σενάρια για το πολιτικό μέλλον του ενοίκου των Ηλυσίων.