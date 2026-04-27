Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 29χρονος Παλαιστίνιος σε αμόκ σπάει 30 αυτοκίνητα

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται σκληρά οπτικοακουστικά ντοκουμέντα από το περιστατικό αμόκ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σε βίντεο που κατέγραψε η ΕΡΤ και κάτοικοι της περιοχής, αποτυπώνεται η στιγμή που ένας 29χρονος Παλαιστίνιος προκαλεί εκτεταμένες φθορές σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ ακούγεται να φωνάζει σε έξαλλη κατάσταση στην αραβική γλώσσα.

Το χρονικό της επίθεσης

Ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, μετέτρεψε τις οδούς Αχαρνών, Αλκιβιάδου και Μαγνησίας σε πεδίο καταστροφής. Σε κατάσταση αλλόφρονα, άρχισε να επιτίθεται σε οχήματα χρησιμοποιώντας τις γροθιές, τα πόδια του, ένα ξύλινο κοντάρι που εντόπισε στον δρόμο, ακόμη και το ίδιο του το κεφάλι.

Συνολικά 30 αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, κυρίως σε τζάμια και καθρέπτες, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των περιοίκων που ειδοποίησαν τις Αρχές.

Η καταδίωξη και η σύλληψη

Στα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας, διακρίνονται αστυνομικοί να καταδιώκουν τον 29χρονο στα στενά της περιοχής. Μετά τον εντοπισμό και την ακινητοποίησή του, ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» για την περιποίηση των τραυμάτων του και εν συνεχεία στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

Σε βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και λοιπές παραβάσεις, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικαστικών αρχών.