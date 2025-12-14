Ώρα μηδέν για τα μπλόκα αγροτών: Παρέμβαση του επιχειρηματικού κόσμου υπέρ του διαλόγου

Η άρνηση των αγροτών από τα μπλόκα να βρεθούν τη Δευτέρα με τον πρωθυπουργό δημιουργεί νέα δεδομένα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, με τον επιχειρηματικό κόσμο να εκδηλώνει για πρώτη φορά την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι δρόμοι θα συνεχίσουν να παραμείνουν κλειστοί.

Ο πρόεδρος της ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, προχώρησε σε ανακοινώσεις, λίγες ώρες μετά τη νέα πρόσκληση του πρωθυπουργού για διάλογο μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του και το μήνυμα ότι «διάλογος δεν μπορεί να γίνεται με τελεσίγραφα» και την νέα αρνητική αντίδραση των αγροτών από τα μπλόκα.

Ο μεν πρόεδρος του ΕΒΕΑ τόνισε ότι «τα προβλήματα δεν λύνονται με την άρνηση, ούτε με την ομηρία της κοινωνίας», οι δε πρόεδροι του ΕΒΕΘ Ιωάννης Μασούτης, του ΒΕΘ Μακάριος Παπαδόπουλος, του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη και του ΣΕΒΕ Συμεών Διαμαντίδης, σημειώνουν πως «όταν η Πολιτεία καλεί σε διάλογο στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο και η πρόσκληση απορρίπτεται, η ευθύνη παύει να είναι μονομερής»

Η νέα πρόσκληση Μητσοτάκη και το μήνυμα «διάλογος δεν γίνεται χωρίς τελεσίγραφα»

Το πρωί της Κυριακής ο πρωθυπουργός στην καθιερωμένη ανάρτηση διεμήνυσε αρχικά ότι «διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα» σημειώνοντας, επίσης, ότι «τα μπλόκα που εκ των πραγμάτων στρέφονται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων, δεν υπηρετούν τα αιτήματα των αγροτών. Αντίθετα, τα υπονομεύουν. Ενώ οι καταλήψεις δρόμων και άλλων δημόσιων υποδομών που ανήκουν σε όλους, δεν είναι υπεύθυνες ενέργειες. Αλλά κινήσεις που βλάπτουν τη χώρα. Και, ασφαλώς, τις τοπικές οικονομίες στην περιφέρεια».

Δηλώνοντας, δε, έκπληκτος από την άρνηση των αγροτών αναφέρει ότι «οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση. Όποιος αρνείται αυτές τις αρχές της λογικής και της Δημοκρατίας αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία».

«Από την πλευρά μου, επαναλαμβάνω ότι η πόρτα της κυβέρνησης μένει ανοιχτή σε όσους γεωργούς και κτηνοτρόφους θέλουν να συναντηθούν είτε μαζί μου, είτε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Κάτι που έκαναν, πρόσφατα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης» συμπληρώνει ο πρωθυπουργός προαναγγέλλοντας νέο πακέτο ενισχύσεων.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά: «η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψιν κάθε δίκαιο αίτημα. Έτσι, ήδη μελετά μία δέσμη επιπλέον μέτρων ενίσχυσης. Πάντα, όμως, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Μέτρα τα οποία κυρίως θα βασίζονται σε πόρους από την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών τα οποία προέκυψαν από το νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι φανερό, άλλωστε, ότι δεν θα μπορούσε η θετική ανταπόκριση στο αίτημα μιας επιμέρους κοινωνικής κατηγορίας να εκτροχιάσει τη θετική οικονομική πορεία ολόκληρης της χώρας. Όπως φανερό είναι και πως κανένα μέτρο έξω από τα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής δεν θα μπορούσε να σταθεί στις Βρυξέλλες».

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει επίσης ότι «αδιαπραγμάτευτη, πάντως, παραμένει η θέση μου για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ένταξής του στην ΑΑΔΕ. Κι αυτό, γιατί πρόκειται για τον καταλύτη που θα εκσυγχρονίσει συνολικά τον πρωτογενή τομέα στη χώρα. Με αποτέλεσμα από τη μία πλευρά, τα κοινοτικά κονδύλια να ενισχύουν, επιτέλους, την εθνική παραγωγή. Αλλά και οι έντιμοι αγρότες να εισπράττουν, κάθε χρόνο, περισσότερα χρήματα».

Σχολιάζει, μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό πως «φαίνεται, όμως, ότι η τολμηρή αυτή απόφασή μας ξεβόλεψε αρκετούς που είχαν συνηθίσει να δρουν αξιοποιώντας τα κενά και τις δυσλειτουργίες του παλαιού συστήματος. Λυπάμαι, αλλά αυτή η παθογένεια 40 ετών και διακομματικών ευθυνών θα πρέπει να πάψει. Κανείς, άλλωστε, δεν θέλει κάποιοι επιτήδειοι να ζουν σε βάρος τίμιων επαγγελματιών, αλλά και σε βάρος του ίδιους του Κράτους».

Οι αγρότες αρνούνται ξανά

Από την πλευρά τους οι συνδικαλιστές απάντησαν με απειλές για κλιμάκωση του κλεισίματος δρόμων τις επόμενες ημέρες.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος των αγροτών Λάρισας, χαρακτήρισε «εμπρηστικά» τα όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός και προειδοποίησε ότι τα μπλόκα – που είναι πλέον 57 σε όλη την χώρα – θα ενταθούν τις επόμενες ημέρες.

Σημειώνεται ότι ένα από τα αιτήματα των αγροτών που θα παραδοθούν στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα είναι και η μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, που ήταν η κίνηση που επέτρεψε στην χώρα μας να μην χάσει τα κονδύλια των επιδοτήσεων.