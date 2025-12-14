Στα μπλόκα και τα Χριστούγεννα οι αγρότες – Στέλνουν λίστα αιτημάτων στον Μητσοτάκη

Οι αγρότες αντί για διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στέλνουν εγγράφως τα αίτηματα τους στην κυβέρνηση επισημαίνοντας ότι αν δεν εξασφαλίσουν να ικανοποιηθούν αυτά, δεν σκοπεύουν να καθίσουν στο τραπέζι για διάλογο.

Η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά επιμένει στο διάλογο λέγοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κλειστοί δρόμοι. Έτσι και οι δύο πλευρές έχουν στυλώσει τα πόδια, με την κατάσταση να κλιμακώνεται παραμονές εορτών, με τους αγρότες να δηλώνουν έτοιμοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Στη πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/12), οι αγρότες αποφάσισαν μέχρι να τοποθετηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση για τα αιτήματά τους, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα, τονίζοντας μάλιστα πως προτίθενται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Τα αιτήματα των αγροτών

Η λίστα των αιτημάτων των αγροτών έχει ως εξής:

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Ρεύμα στα 7 λεπτά.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό.

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Σε ό, τι αφορά την κτηνοτροφία, θα υπάρξουν παράρτημα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς. Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Μαρινάκης: «Όχι στην ταλαιπωρία των ανθρώπων»

Το απόγευμα του Σαββάτου (13/12) από το βήμα της Βουλής, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είπε μεταξύ άλλων για την αρνητική στάση των αγροτών στο διάλογο, ότι «όταν προβάλεις τα αιτήματά σου χωρίς καν να θέλεις να τα συζητήσεις, μάλλον ο διάλογος για εσένα είναι προσχηματικός».

«Επιμένω, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό και επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο, χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας. Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους. Όχι στην ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Όχι σε ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να πάνε στο σπίτι τους, στο χωριό τους, στη δουλειά τους, στο παιδί τους. Όχι σε δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.