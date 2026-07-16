Public: Εισιτήριο και στη διασκέδαση – Οι παραστάσεις του Ιουλίου 2026



Στα Public και το Τickets.public.gr τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα.

Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.

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Βάκχες – Περιοδεία 2026

Πολλαπλοί Χώροι

Oι Βάκχες, έρχονται στην ελληνική θεατρική πραγματικότητα, με την ειδική συμμετοχή του διεθνούς φήμης βρετανικού συγκροτήματος, The Tiger Lillies.



https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/bakxes-periodeia/

ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΔΥΟ ΑΦΕΝΤΑΔΩΝ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ 2026

Πολλαπλοί Χώροι

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Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξανά στον «Υπηρέτη δύο Αφεντάδων», σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/ypiretisdyoafentadon/

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SaniFestival 2026

Λόφος Σάνη

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Mε την πολυαναμενόμενη συναυλία του σπουδαίου Robert Plant θα ανοίξει φέτος την αυλαία του το βραβευμένο Sani Festival.



https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/festival/summer/sani-festival-2026/

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ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2ος χρόνος

Πολλαπλοί Χώροι

Η πολυσυζητημένη «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, επιστρέφει με την Λένα Παπαληγούρα και τον Μελέτη Ηλία.



https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/antigoni-2os-xronos/



Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις παραστάσεις και να αποκτήσεις το εισιτήριό σου στο

https://tickets.public.gr/

και σε όλα τα καταστήματα Public