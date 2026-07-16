Public: Εισιτήριο και στη διασκέδαση – Οι παραστάσεις του Ιουλίου 2026
Στον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις τις πιο απίθανες εκδηλώσεις του μήνα
Στα Public και το Τickets.public.gr τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα.
Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.
Βάκχες – Περιοδεία 2026
Πολλαπλοί Χώροι
Oι Βάκχες, έρχονται στην ελληνική θεατρική πραγματικότητα, με την ειδική συμμετοχή του διεθνούς φήμης βρετανικού συγκροτήματος, The Tiger Lillies.
https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/bakxes-periodeia/
ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΔΥΟ ΑΦΕΝΤΑΔΩΝ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ 2026
Πολλαπλοί Χώροι
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξανά στον «Υπηρέτη δύο Αφεντάδων», σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα.
https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/ypiretisdyoafentadon/
SaniFestival 2026
Λόφος Σάνη
Mε την πολυαναμενόμενη συναυλία του σπουδαίου Robert Plant θα ανοίξει φέτος την αυλαία του το βραβευμένο Sani Festival.
https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/festival/summer/sani-festival-2026/
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2ος χρόνος
Πολλαπλοί Χώροι
Η πολυσυζητημένη «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, επιστρέφει με την Λένα Παπαληγούρα και τον Μελέτη Ηλία.
https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/antigoni-2os-xronos/
Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις παραστάσεις και να αποκτήσεις το εισιτήριό σου στο
https://tickets.public.gr/
και σε όλα τα καταστήματα Public
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις