Ομόνοια: Συνελήφθη 24χρονος – Εντοπίστηκαν πάνω του 13 νάιλον συσκευασίες με ναρκωτικά

Χειροπέδες σε έναν 24χρονο πέρασαν τα στελέχη της ΕΛΑΣ στην περιοχή της Ομόνοιας με την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή της Ομόνοιας, εντόπισαν τον 24χρονο να κινείται με ηλεκτρικό πατίνι και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες στο εσωτερικό φακού που ήταν τοποθετημένος στο πατίνι, 13 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 7,2 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 235 ευρώ.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε ο κατηγορούμενος, βρέθηκαν επιπρόσθετα και κατασχέθηκαν:

66 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 33 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης έτοιμες προς διακίνηση,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών,

χρυσαφικά και

το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.