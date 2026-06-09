Οικονομικές διακοπές στη Σαλαμίνα: Με 15,20€ τα οδοιπορικά για μια οικογένεια με ένα παιδί (Εικόνα)

Οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το φετινό καλοκαίρι κάνουν ιδιαίτερα ελκυστικούς προορισμούς νησιά που δεν θα… ματώσουν την τσέπη τους. Ένας από αυτούς τους προορισμούς είναι η Σαλαμίνα.

Η οικονομική δυσχέρεια που αντιμετωπίζουν πολλά ελληνικά νοικοκυριά έχουν μετατρέψει τις καλοκαιρινές διακοπές σε μια δύσκολη υπόθεση. Παρά τις αυξήσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στους μισθούς, όπως στον κατώτατο μισθό, ο πληθωρισμός και οι συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες εξακολουθούν να πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

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Αποτέλεσμα είναι για πολλές οικογένειες οι διακοπές να μοιάζουν με πολυτέλεια. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη προορισμοί που μπορούν να προσφέρουν όμορφες στιγμές ξεκούρασης χωρίς να απαιτούν μεγάλο κόστος.

Το DEBATER προτείνει τη Σαλαμίνα, έναν κοντινό και ιδιαίτερα οικονομικό προορισμό για όσους θέλουν να αποδράσουν από την καθημερινότητα χωρίς να αδειάσουν το πορτοφόλι τους.

Η πρόσβαση στο νησί είναι εύκολη και γρήγορη. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά με το φέρι μποτ από το Πέραμα προς τα Παλούκια, ο επισκέπτης βρίσκεται σε νησιωτικό προορισμό. Ενδεικτικά, μια οικογένεια με ένα παιδί και το αυτοκίνητό της πλήρωσε μόλις 7,60 ευρώ για τη μετάβαση και άλλα 7,60 ευρώ για την επιστροφή. Με συνολικό κόστος μόλις 15,20 ευρώ κατάφερε να βρεθεί σε νησί για τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις.

Η Σαλαμίνα διαθέτει επιλογές για όλα τα γούστα και όλα τα βαλάντια. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν οργανωμένες παραλίες, όπου το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρας και ομπρέλας ξεκινά από 3,5 ευρώ τις καθημερινές και φτάνει περίπου τα 10 ευρώ τα Σαββατοκύριακα. Για όσους προτιμούν πιο οικονομικές λύσεις, υπάρχουν πολλές ανοργάνωτες αλλά και λιγότερο γνωστές παραλίες, όπου μπορούν να απολαύσουν το μπάνιο τους με τη δική τους ομπρέλα και πετσέτα.

Ιδιαίτερα προσιτές είναι και οι επιλογές διαμονής. Κατά την έρευνα του DEBATER εντοπίστηκαν ξενοδοχεία με τιμές που ξεκινούν από περίπου 50 ευρώ τη βραδιά, συμπεριλαμβανομένου του πρωινού, προσφέροντας μια οικονομική λύση για οικογένειες και ζευγάρια. Screenshot

Στον τομέα της εστίασης, το νησί καλύπτει κάθε ανάγκη. Από γρήγορο φαγητό και σουβλάκια με τιμές γύρω στα 5 ευρώ, μέχρι πιο ποιοτικά εστιατόρια για όσους θέλουν να ξοδέψουν κάτι παραπάνω. Παράλληλα, δεν λείπουν τα παραδοσιακά μεζεδοπωλεία, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει καλό φαγητό με κόστος περίπου 15 έως 20 ευρώ ανά άτομο.

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Για όσους αναζητούν μια διαφορετική εμπειρία, υπάρχει και η δυνατότητα ενοικίασης ιδιωτικού σκάφους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να προσεγγίσουν απομονωμένους κολπίσκους και παραλίες που παραμένουν σχεδόν ανέγγιχτες από τον μαζικό τουρισμό και είναι προσβάσιμες κυρίως από τη θάλασσα.

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Η Σαλαμίνα αποδεικνύει ότι οι όμορφες καλοκαιρινές αποδράσεις δεν χρειάζεται να κοστίζουν μια περιουσία. Με χαμηλά οδοιπορικά, οικονομικές επιλογές διαμονής και φαγητού, αλλά και πανέμορφες παραλίες, αποτελεί μια από τις πιο συμφέρουσες επιλογές για τις οικογένειες που αναζητούν οικονομικές διακοπές κοντά στην Αθήνα.