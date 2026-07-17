Δολοφονία 75χρονης στη Σαλαμίνα: Ισόβια στην 47χρονη που σκότωσε την πεθερά της

Σε ισόβια κάθειρξη καταδίκασε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά την 47χρονη για την δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα τον Οκτώβριο του 2025.

Η ηλικιωμένη είχε βρεθεί νεκρή στο σπίτι της φέροντας τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα από γυάλινο μπουκάλι και μαχαίρι. Σε ηχητικό ντοκουμέντο από κάμερες ασφαλείας η 75χρονη είχε καταγραφεί να ικετεύει τον δράστη να μην τη σκοτώσει αποκαλώντας τον «αγόρι μου».

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Το έγκλημα παρέμενε ανεξιχνίαστο με τις αρχές να εκτιμούν ότι επρόκειτο για ληστεία, καθώς από το σπίτι έλειπαν περίπου 8.000 ευρώ. Από τα στοιχεία της έρευνας, όμως, είχε προκύψει ότι η 47χρονη νύφη της 75χρονης ήταν εθισμένη στον τζόγο, γνώριζε για την ύπαρξη των χρημάτων και είχε σχεδιάσει τον τρόπο με τον οποίο θα εισέβαλε στο σπίτι της 75χρονης.

Μετά τη σύλληψή της είχε ομολογήσει στους αστυνομικούς ότι δολοφόνησε την πεθερά της, αλλά στη συνέχεια κατά την ανακριτική διαδικασία η 47χρονη ανακάλεσε την ομολογία της, υποστήριξε πως δεν θυμάται τίποτα και επικαλέστηκε κενά μνήμης.

Τι ισχυρίστηκε στο Δικαστήριο

Στη δίκη που ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (16/7), η κατηγορούμενη επέμεινε στην αθωότητά της και επανέλαβε τους ισχυρισμούς

Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή της 47χρονης και το δικαστήριο προχώρησε στην καταδίκη της, απέρριψε όλους τους αυτοτελείς ισχυρισμούς της και δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά.

Πλέον η υπόθεση θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό στο Εφετείο, καθώς η υπεράσπιση της 47χρονης θα ασκήσει έφεση.