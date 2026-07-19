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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας – Ήχησε το 112, καίει κοντά σε κατοικίες η πυρκαγιά

Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα και 90 πυροσβέστες

Φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας – Ήχησε το 112, καίει κοντά σε κατοικίες η πυρκαγιά
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:33

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Κυριακής 19/7 καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Σελίνια στη Σαλαμίνα.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση και επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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Γι΄αυτό το λόγο ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

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Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς

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