Φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας – Ήχησε το 112, καίει κοντά σε κατοικίες η πυρκαγιά

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Κυριακής 19/7 καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Σελίνια στη Σαλαμίνα.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση και επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Σελίνια Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 90 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2026

Γι΄αυτό το λόγο ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Screenshot

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς